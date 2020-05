El año más oscuro del turismo: millones de empleos en juego

En su papel como uno de los pilares básicos de la economía española y de sector más duramente golpeado por la pandemia del Covid-19, el impacto que tendrá la crisis sanitaria y económica en el turismo se trata de una de las incógnitas que, aunque difíciles de despejar, son claves para conocer el devenir económico de todo el país. Según datos de Exceltur, patronal que reúne a algunas de las principales empresas turísticas de España, el turismo representa cerca de un 12,3% del PIB total del país y aporta un 12,7% del total del empleo.

En la nueva edición de Foro Futuro: el turismo, atrapado entre el covid-19 y la recesión, los expertos han tratado de dilucidar cuáles son los desafíos que aguardan al sector y las recetas que se deben seguir para evitar una pérdida masiva de empleos de dramáticas consecuencias para una economía ya debilitada de por sí. El evento ha sido organizado por CincoDías y El País Economía con la colaboración del Banco Santander.

No hay lugar para la duda. El gran reto que queda por delante está en el corto plazo. “No hay que pensar en esta temporada, si no en salvar al sector”, arranca tajante Francisco Pérez, profesor de Economía del IE Business School. “Incluso en los escenarios optimistas respecto al ritmo de recuperación, se considera que la caída de actividad del sector va a ser enorme, no inferior al 60%”. Fernández incide en que el problema de fondo es obviamente la crisis sanitaria y avisa de que si no se encuentran soluciones como tratamientos o vacunas, el sector corre un serio peligro de seguir en la misma situación el año que viene. Santiago Carbó, catedrático de economía de CUNEF y director de estudios financieros de Funcas, también destaca este profundo hundimiento en la demanda provocado por el Covid. “Los países de orígenes de los turistas que visitan España están siendo duramente golpeados por la crisis sanitaria”.

Con un posible golpe de esta magnitud, no es de extrañar que Nuria Montes, gerente de la patronal hotelera de Benidorm y la Comunidad Valenciana, ponga el foco en resistir ante “el momento más crítico que ha vivido la industria desde que nació en los años 60”. La experta repasa como el turismo ha jugado un papel fundamental no solo en el desarrollo económico español, si no en el cambio de mentalidad hacia una sociedad moderna. “De un día para otro nos hemos llevado un duro golpe, no vemos recuperación en el corto o en el medio plazo”, lamenta.

Inmaculada Benito, directora corporativa del grupo Iberostar, ya da por perdida la actual campaña turística y no considera que vaya a haber una recuperación hasta al menos 2022 o 2023. En su opinión, mientras se habla de reducir la capacidad productiva de las empresas turísticas, como por ejemplo, reduciendo el número de plazas en aviones, se deja de lado que “la manera de aumentar la seguridad sanitaria pasa porque las personas tengan acceso a test y se hagan rastreos de los positivos detectados”.

Raquel Huete, profesora de sociología en la Univerdad de Alicante e investigadora del instituto de estudios turísticos de la misma universidad, hace un repaso de cuáles han sido las claves para convertir al sector turístico español en el más competitivo del mundo. En el lado de las fortalezas, la experta destaca que lo que nos ha llevado a la medalla de oro ha sido la seguridad, el sistema sanitario de salud, las infraestructuras, la flexibilidad y el patrimonio natural y cultural de España. Pero en su opinión tampoco hay que perder de vista las debilidades. “Las más importantes son la dependencia de determinados mercados emisores, la especialización en proyectos de bajo valor añadido, la saturación que ha provocado procesos de contestación social en veranos anteriores, la poca inversión en digitalización en comparación con otros sectores y un capital humano que no recibe dinero para formación y que está poco valorado socialmente”.

En contrapunto con uno de los puntos a reforzar mencionados por Raquel Huete, Fernando Fernández, catedrático de análisis económico de la Universitat de València y director de Investigación del Ivie, asegura no entender las apelaciones a la digitalización. “El turismo es verse, tocarse, lo fundamental es recuperar la normalidad”. Si bien el experto destaca que España es “una inmensa máquina de procesar turistas porque la gente que nos visita queda contenta y vuelve”, hace un llamamiento a la necesidad de evitar que el turismo que se nos escape este año, lo haga de forma permanente. “España no se puede permitir que otros destinos turísticos competitivos abran antes”, asevera.

Limitar el golpe

A diferencia de España, otros países europeos ya han puesto marcha sus propios planes para salvaguardar la salud de su sector turístico. Grecia ha rebajado el IVA de este tipo de servicios, Alemania bonifica a sus empresas, Italia entrega bonos a los ciudadanos canjeables para gastar en sus establecimientos nacionales y Francia combina una mezcla de ayudas a la oferta y a la demanda.

Nuria Montes tiene claro que el Gobierno debe de dar un paso al frente y establecer un plan de protección al sector. “Hay millones de empleos en juego. Lo de Nissan sería una broma en comparación de no aplicarse este plan que permita entrar en hibernación a algunas empresas”, advierte. La experta destaca que un punto crítico que tendrá que afrontar el sector es que sus operaciones van a estar capadas; “la capacidad de operación del establecimiento hotelero se va a haber limitada, el 100% de ocupación estará limitado al 60% de las habitaciones y esto es un punto muy débil”.

Santiago Carbó critica la inacción del Gobierno a la hora de apoyar al sector. “El debate político de nuestro país está en otra cosa en vez de estar resolviendo problemas a las empresas y a los ciudadanos”, apunta. El experto echa de menos más debates sobre poner todo lo necesario encima de la mesa para ayudar al sector, incluso, la entrada en el capital de algunas compañías como Iberia aunque fuese de manera temporal. “No estamos hablando de nacionalizaciones”, aclara.

Raquel Huete aconseja fomentar la demanda interna para salvar al sector y realizar una fuerte apuesta por la digitalización impulsada por el Estado que favorezca una comercialización más directa. “Es uno de los grandes retos que debemos de asumir. Tienen que ser ayudas a no depender de los grandes gigantes tecnológicos que al final cobran comisiones del 15% a las pequeñas empresas”. Francisco Pérez puntualiza que aunque la demanda interna es importante, se debe tener en cuenta que su potencia es limitada: “en realidad las tres cuartas partes de las pernoctaciones en hoteles españoles son extranjeras”, concluye.

Prolongar los ERTEs, un clamor en el sector

Todos los expertos coincidieron en la necesidad de que el Gobierno prolongue los ERTEs como uno de los pilares básicos para la supervivencia del sector. “Hay una medida por encima de todas las demás y si no se hace, todo lo demás no tendrá sentido. Es prolongar los ERTEs por fuerza mayor al menos seis meses más allá del 1 de julio”, ilustra Nuria Montes. La experta opina que de esta forma, en aquellas empresas que no se quiera abrir porque no se reúnen las condiciones de seguridad o porque se tenga miedo, sus trabajadores puedan permanecer en esa situación al menos hasta final de año. “Si esta medida no se toma con estas condiciones, poco de lo que hagamos va a salvar a muchas empresas de la quiebra”.

Inmaculada Benito califica la extensión de los ERTEs como “la medida básica”. “Se ha pensado que los empresarios eran los enemigos de los trabajadores y que había dos bandos, el sector empresarial y el de los trabajadores, y es al revés. Todo lo que los empresarios están planteando es para proteger a sus trabajadores porque el sector turístico es una industria intensiva en mano de obra y por tanto somos muy conscientes de que nuestra competitividad solo se basa en los trabajadores”, afirma.

La prolongación de los ERTEs proporcionaría según Francisco Pérez la posibilidad de afrontar además otras carencias que los expertos han señalado en el sector. “Si al mismo tiempo se detecta que el sector tiene problemas de digitalización o de formación, se pueden combinar ambas cosas. Al mismo tiempo que se apoya el sostenimiento de los empleos se puede promover la formación de los trabajadores para facilitar la adaptación a las nuevas circunstancias tecnológicas”.

Raquel Huete hace hincapié en que, precisamente, la formación es el indicador en el que peor puntuación obtiene España no solo en el turismo, si no en general en el sistema económico. “Hay que reforzar a las personas que están en situación de ERTE pero también cuando vuelvan a sus puestos de trabajo. Eso se hace con las empresas y con ayuda de fondos públicos mostrando corresponsabilidad”, añade.

Menos le piden al sector público tanto Santiago Carbó como Fernando Fernández. “El sector privado tiene muy claro lo que hay que hacer, los demás y sobre todo las autoridades deben de no estorbar. Ojalá puedan ayudar”, dice Santiago Carbó.

A ojos de Fernando Fernández, pese a la falta de atención política, el sector turístico español ha mostrado una capacidad excepcional de superación, de innovación y de desarrollo. “Recordemos que la industria del turismo es un caso de éxito y ayudémosla no poniendo palos en las ruedas en forma de marcos laborales o fiscales que son obviamente insostenibles”, concluye.