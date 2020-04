Las ‘startups’ que mejor se adaptan a la crisis actual

La financiación es clave tanto para los países como para las empresas y los ciudadanos. Las discusiones en Bruselas, las compras del Banco Central Europeo (BCE) o las ayudas a empleados y autónomos van en esa dirección para que el dinero fluya y no se colapse la economía.

Yolanda Pérez Sáez, directora de BStartup en Banco Sabadell, entidad que ya en 2013 apostó por las startups al crear esta división, tiene un punto de vista positivo sobre este tipo de empresas: “El sector se ha afianzado muchísimo en los últimos años: el tamaño de las rondas de inversión, la presencia de los grandes fondos de venture extranjeros, los casos de éxito, el tamaño y su trascendencia socioeconómica, etc”.

La situación actual, marcada por la pandemia, supone un nuevo reto empresarial que, evidentemente, también va a influir en las startups.

Yolanda Pérez toma el pulso diario a la financiación de las startups: “En BStartup tramitamos cientos de operaciones de financiación en estos momentos. En principio, esta tipología de empresas, si estaban en condiciones de acceder a financiación bancaria antes de la crisis sanitaria, también lo están ahora con el apoyo añadido de la línea ICO Garantía y otras líneas autonómicas.

No obstante, estas líneas no sustituyen el papel de la inversión privada, y la vía natural de financiación de una startup en estadios iniciales es el equity [acciones]”, explica. Eso sí, los mayores problemas para financiarse en un momento complicado como el actual se detectan en las startups que aún no estaban facturando.

El área de inversión en capital semilla (el que se aporta al principio de la vida de la empresa) BStartup10 ha seguido aprobando operaciones estas semanas y Banco Sabadell acaba de abrir la tercera convocatoria de BStartup Health, un programa dedicado a proyectos de salud en fases muy iniciales vinculados con la salud.

Permanecerá abierta hasta el 20 de mayo y, en ella, se seleccionarán tres iniciativas que recibirán una inversión de 100.000 euros además de mentorización de la mano de expertos.