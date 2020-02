Un agricultor autómata

La milenaria técnica de la poda acaba de dar un salto tecnológico hacia la automatización. Esta es la razón por la que una pequeña empresa de siete personas de Valladolid ha atraído las miradas de viticultores interesados por un proyecto prometedor. Felipe Beteta, manchego de 37 años, es el padre de Trimbot, un robot capaz de desenvolverse entre las irregulares plantaciones de vides y podar las ramas de manera automatizada. Una tarea nada sencilla, debido al cuidado y experiencia que requiere el proceso, y para la que han dedicado cinco años de investigación y desarrollo en Astibot, la empresa fundada por Beteta.

Este ingeniero informático creó la compañía en 2015 con el objetivo de desarrollar el robot. Lanzar desde cero el primer autómata del mundo capaz de reconocer viñedos y podarlos con precisión no era fácil ni barato. “Esto es I+D puro, no se había hecho antes. Conseguir la inteligencia artificial que identifique un viñedo cuesta más que identificar a una persona. Todos tenemos una cabeza, un tronco, dos piernas… En cambio, la vid es una masa amorfa y distinta una de otra”, explica Beteta. El emprendedor, además, no quería asumir préstamos para costear el desarrollo. Como alternativa, la compañía dedicó sus primeros años a vender aplicaciones y proyectos para otras empresas interesadas en la tecnología de visión artificial de Astibot.

Su tecnología les facilitó el año pasado unos ingresos de 200.000 euros. El aumento de las ganancias acompañó a los premios que Astibot ha logrado: empresa más innovadora de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha en 2016, acompañado por la beca de Indra al proyecto con mayor potencial de internacionalización, Premio CLH del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León en 2017, o el Premio Emprendedores a la pyme más innovadora en agroalimentación en 2019. Para entonces, con apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la empresa ya se había sumergido por completo en la creación del prototipo que vio la luz ese año.

Robot para la poda de viñas.

Beteta, orgulloso de su agricultor robótico, reconoce las dificultades: “Dirigir una empresa pequeña es muy difícil y en mi caso da para escribir un libro”, afirma el ingeniero, que destaca el trato humano como uno de los mayores retos. “Es difícil mantener profesionales cuando tu compañía está empezando y no puedes ofrecer subidas de sueldo que compitan con las ofertas de gigantes tecnológicos”. Pese a ello, Astibot ha salido adelante, consiguiendo beneficios en 2019 y lanzando una ronda de financiación para industrializar la producción del Trimbot que ya acumula más de 300.000 euros.

Aunque el precio final del robot no está aún estipulado, Beteta confía en que su comercialización se generalizará ante la imparable automatización del campo. “Supone un ahorro de costes, es 100% eléctrico y trabaja el doble de rápido que un humano. Su producción en serie comenzará en 2021”.