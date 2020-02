El BCE y el precio de la vivienda

Escasas semanas tras su toma de posesión como presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Cristine Lagarde anunciaba el inicio de una revisión de la estrategia de dicha entidad en relación con la política monetaria. Dicha revisión tiene mucho que ver con el hecho de que, durante los últimos cinco años, la inflación ha quedado sistemáticamente por debajo del objetivo del BCE, la tan repetida expresión "below but close to 2%" que quedó establecida como referencia desde 2003.