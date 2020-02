Abanca gana 405 millones en 2019, un 6,7% más, gracias a los extraordinarios

Abanca logró un beneficio neto de 405 millones en 2019, un 6,7% más comparados en términos contables homogéneos. La principal de razón del crecimiento del resultado es la partida de “otras ganancias”, que sube un 754% tras apuntarse los ingresos extraordinarios procedentes del fondo de comercio positivo por la compra del Deutsche Bank Portugal y el negocio de la portuguesa Caixa Geral en España. La entidad ha tenido, cada ejercicio, importantes beneficios por resultados extraordinarios

Abanca ha realizado una fusión del banco con el holding, que le resta 32 millones en el resultado, con lo que caería en un 6% por este ajuste contable. A cambio, esta operación supone un incremento de 0,30 puntos en el ratio de capital básico. De esta forma, el CET 1 fully loaded se sitúa en 12,1% frente al 12,8% del ejercicio anterior. Abanca tiene un exceso de capital de 1.267 millones lo que le permite diseñar adquisiciones en el mercado. No obstante, el presidente Juan Carlos Escotet dijo ayer que no ve “grandes oportunidades a corto plazo”. Abanca trató de adquirir Liberbank en 2019, pero la falta de entendimiento acabó con esta operación en febrero pasado.

La fusión con la holding simplifica el reporte del grupo ante el supervisor. En el holding estaba el 86% de las acciones de Abanca, propiedad de Escotet. Entre los datos de Abanca, destaca la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), que alcanza el 10% frente al 9,4% de 2018. Los préstamos a la clientela suben un 22,8%, y los depósitos un 17%, ambas cifras están entre las más altas del sector.

Según el consejero delegado, Francisco Botas, la cuota de mercado sube al 42,3% en los depósitos y el 34,4% en créditos en Galicia. En España suman el 2,9% de los depósitos y el 2,6% del crédito. Además, Botas hizo hincapié en el “fuerte crecimiento de todos los canales digitales”, ya que los clientes de banca móvil han crecido un 43% en dos años.

En la rueda de prensa, a preguntas sobre si persiste el interés en la integración de Liberbank, mientras ha asegurado que Abanca va a "analizar (...) todo lo que sean oportunidades de crecimiento", pero "eso no quiere decir que se vayan a llevar todas adelante", sino que se sopesarán en función de la oportunidad estratégica y los recursos propios que suponga, informa Europa Press.

Cuestionado sobre el banco portugués EuroBic, Escotet ha afirmado "tener interés" en participar en el accionariado, lo que le ha llevado a "preguntar sobre el proceso", pero defiende "no crecer por crecer". Eso sí, ha dejado claro que: "De no haber un mínimo del 75% de control

nosotros no participaríamos".

"Lo que ha sido política de Abanca es que no participamos en ningún tipo de integración en la que no tengamos control", ha remarcado el responsable de la entidad financiera. Sostiene que deben tener una "mayoría calificada" en procesos de integración para que "se preserve" el modelo

de negocio y corporativo de Abanca.

La empresaria Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y considerada la mujer más rica de África, anunció que tenía intención de vender su participación en EuroBic. Ha sido acusada en Angola por malversación y blanqueo de capitales en relación con sus

actividades cuando presidió la petrolera estatal Sonangol.



Abanca mira a Portugal como una de sus "prioridades estratégicas" para la consolidación de la entidad como un "banco ibérico", tras la reciente adquisición de Deutsche Bank en el país luso.