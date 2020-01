La asociación de joyeros defiende a Tous: los rellenos no metálicos son “habituales en el sector”

Casi al mismo tiempo que terminaba la declaración de los responsables de la empresa de joyería Tous y del laboratorio que verifica la calidad de sus productos en la Audiencia Nacional, donde se investiga la presunta estafa en la venta de joyas, la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros salía en defensa de la compañía catalana. En un comunicado hecho público este miércoles asegura que la ley española permite la fabricación de objetos con metales preciosos con rellenos y que la tecnología que usa Tous es "común, normal y habitual en el sector".

Esa técnica, llamada electroforming o electroformado ha sido la protagonista del interrogatorio al que ha sometido el fiscal José Javier Polo al responsable de Tous. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, José María Bosch, director general de Tous, ha reconocido que las piezas de plata con la forma del icónico osito de la marca están rellenas de un material similar al metacrilato, pero ha añadido que se trata de una técnica permitida por la ley.

"Los rellenos forman parte de la técnica del electroforming que permiten dotar a la joya de volumen y variar el diseño", asegura por su parte el comunicado de la asociación de joyeros, en línea con lo declarado en sede judicial por el responsable de Tous. La asociación añade que el uso de ese relleno no reduce la ley de aleación, es decir, que una joya de plata puede llevarlo y seguir siendo una joya de plata de primera ley.

La Audiencia Nacional investiga desde finales del año pasado si Tous está cometiendo una estafa al vender joyas de plata o de oro rellenas de un material no metálico y con una calidad inferior a la anunciada. El juez Santiago Pedraz ha interrogado esta mañana al representante de la compañía y al del laboratorio barcelonés Applus Laboratories, que certifica para Tous la calidad de las joyas.

El auto del juez que cita a ambas empresas y que acuerda las primeras diligencias, al que tuvo acceso EL PAÍS, les atribuye delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios. La compañía ha presentado un recurso contra este auto de Pedraz en el que exige que se imponga fianza a la acusación popular y denuncia que la mueven intereres "espúreos", según fuentes jurídicas.

Magdalena Entrenas, la abogada de la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya, que denunció el caso a la Guardia Civil de Córdoba, señaló tras la declaración de los responsables de la empresa Tous que estos "no han podido negar la evidencia", es decir, que algunas piezas tienen un relleno no metálico. "Digan que es chapado o que tiene un baño de oro o plata, pero no lo vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", ha subrayado.

El fiscal recoge en su escrito de denuncia que las piezas bajo sospecha son colgantes del modelo Sweet Dolls de plata con forma de oso y que un laboratorio de Córdoba determinó que las piezas “poseían en su interior un material no metálico”. Polo sostiene que hay indicios de que Tous vende “productos ofertados como de un determinado metal [...] sin que deban tener dicha consideración”, lo que los hechos podrían encuadrarse en un delito continuado de estafa, añade.

También considera que la publicidad de la empresa podría ser “objetivamente falsa” y que podría “provocar engaño al consumidor”. Para el fiscal, se trata de “un fraude que puede afectar a multitud de productos”: “cerca de cuatro millones de piezas, en una empresa implantada en más de 45 países, con unos 400 establecimientos y volumen de ventas en España de más de 350 millones de euros”.