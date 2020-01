El Banco de España cree que la alta competencia entre entidades “es preocupante”

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, admite que desde 2009 "ha habido una reducción de más de un 30% en el número de entidades". Sin embargo, cree que "el entorno es extremadamente competitivo" y que "el mapa de fusiones nacionales puede no estar todavía cerrado particularmente cuando la reducción de costes de estructura es una de las pocas palancas disponibles para mejorar la cuenta de resultados", según declaró en un desayuno informativo sobre la unión bancaria europea organizado por el Club Diálogos para la Democracia y Unicaja.

En el turno de preguntas se le cuestionó sobre si esta disminución de entidades podía reducir la competencia bancaria ante los clientes. Delgado, lejos de apoyar esta tesis, afirmó que en España "hay una competencia preocupante que provoca que los márgenes sean super estrechos".

La número dos del Banco de España también fue preguntada por si la fusión del BBVA con Bankia estaba en los planes del Gobierno. Su respuesta fue que una operación de este tipo "debe venir de las entidades. No lo deciden las autoridades y deben presentar un plan viable y creíble para que sea autorizada. Sinceramente estoy un poco sorprendida, creo que no hay nada encima de la mesa". Posteriormente añadió que "no se puede hacer una fusión a cualquier precio", sino que, "tiene que generar sinergias", por lo que debe presentarse un plan de negocio "viable, coherente y creíble".

En cuanto al 'caso Villarejo' y su relación con el BBVA de Francisco González, Delgado ha preferido evitar hacer cualquier comentario, escudándose en el secreto de sumario, al que ha pedido respeto.

Sin opinión sobre la subidas de comisiones

Por otro lado, ha asegurado que el Banco de España no opina y es neutral sobre las políticas comerciales de las entidades financieras, en relación con la subida de las comisiones que está desarrollando el sector, siempre y cuando se mantenga la solvencia y la sostenibilidad del sistema. "Se deben buscar palancas para ser rentables en el futuro", ha apostillado. Con todo, ha señalado que el Banco de España no ha realizado aún ningún estudio empírico que constate un aumento de las comisiones bancarias.

Finalmente, Delgado, que ha afirmado que el organismo supervisor evalúa siempre las políticas que pone en marcha el Ejecutivo por su papel técnico, considera que cualquier subida de impuestos puede afectar a la banca como a otro agente económico. "Habrá que actuar con criterio y responsabilidad", ha advertido.

En cuanto a la posibilidad de imponer un impuesto a las transacciones financieras, conocido como 'tasa Tobin', la subgobernadora ha dicho que "evidentemente puede afectar a los clientes porque afecta a los beneficios y sostenibilidad".

Delgado también afirmó que El Corte Inglés no ha solicitado autorización para crear su propio banco, aunque, según ha señalado, estaría en su derecho y lo podría hacer en el futuro. "Es un establecimiento financiero de crédito, hasta ahora lo que propone es aumentar la lista de actividades, pero no ha solicitado licencia bancaria, no ha mandado ninguna, no digo que no la solicite en el futuro, estaría en su derecho", ha señalado Delgado.



De esta forma se pronunciaba sobre los planes del gigante de la distribución, inmerso en la búsqueda de nuevas fórmulas de servicios financieros y de expansión de negocio de la mano del Santander, su socio en la división financiera.