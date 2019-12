El presidente de Seat baraja una oferta para liderar a Renault

El presidente de Seat, Luca de Meo, ha recibido una oferta de Renault para convertirse en director general del grupo y dentro de dos años en el líder de la alianza que forman Renault-Nissan-Mitsubishi. En la compañía española comienza a asumirse la marcha de quien ha sido su presidente en los últimos cuatro años, según informa este sábado La Vanguardia y ha confirmado este diario en fuentes del sector. Los portavoces oficiales de la compañía no desmienten la información, que declinan comentar.

En el sector explican que Seat tendría conocimiento de la oferta desde hace dos semanas y se da por hecho que Luca de Meo aceptará la oferta, aunque, por ahora, no lo ha comunicado oficialmente.

"He hablado varias veces con él esta semana y me ha dicho que no tiene nada firmado", apunta el presidente del comité de empresa, Matías Carnero, que se muestra ligeramente pesimista. "Sería una mala noticia para nosotros", continúa Entre los motivos por los que el sindicalista señala que la salida sería una pérdida está que Seat tiene que negociar con sus empleados un nuevo convenio el año que viene. También resalta la valía del ejecutivo.

En la empresa, explican fuentes del sector, apuntan que De Meo aspiraba a presidir Audi, otra de las marcas del grupo Volkswagen, pero que finalmente la multinacional alemana escogió al Markus Duesmann, de 50 años, para el puesto. Si se confirma el nombramiento de De Meo, podría ser la salida al prolongado periodo de turbulencias que vive el fabricante de automóviles francés desde que Carlos Ghosn, líder indiscutible de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi hasta finales del año pasado, fuera detenido en Japón por ocultar ingresos.

La decisión de De Meo, que precisamente empezó su carrera profesional en Renault, no es fácil. El italiano lleva 10 años en el grupo alemán y desde que se hizo cargo de la marca española ha mejorado sus resultados, algo en lo que también tiene parte de los méritos su predecesor, Jürgen Stackmann.

De Meo, además, habría tejido buenas relaciones con los altos directivos de la firma y con el comité de empresa, como demuestran las palabras de Carnero: "Es un visionario. Hace años explicaba cosas de por dónde iba a ir el sector que estamos viendo ahora". Pero en el futuro próximo se observan nubarrones. El mercado se está frenando y la adaptación al coche eléctrico requerirá fuertes inversiones. "Es algo que no solo va a ocurrir en España, sino en toda Europa, porque hay un exceso de capacidad en el sector. Además, en Seat algunos productos han llegado al fin de ciclo, lo que complica las cosas", señalan las fuentes consultadas.