Seat retrasa la puesta en marcha de Martorell tras el incendio en la planta de un proveedor

Los peores augurios que se presentían la semana pasada en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) se han materializado este lunes. La automovilística no podrá volver arrancar la planta ni esta tarde ni esta noche, como pretendía. El origen: la falta de suministro de los salpicaderos que le sirve Faurecia y cuyas instalaciones sufrieron un incendio en la madrugada del miércoles pasado. Con el de este lunes, Seat acumulará tres días enteros con una línea de producción paralizada y otro más en el que hubo cese de actividad en dos de los tres turnos diarios. En total, ha dejado de ensamblar 7.900 vehículos.

Fuentes sindicales mostraban a finales de la semana pasada sus dudas acerca de la posibilidad de retomar la producción hoy lunes, aunque en Faurecia se habían conjurado en hacerlo posible. Esperaban a una reunión de esta mañana con la dirección para que les comunicaran si era posible volver al trabajo. En ese encuentro la compañía lo ha dado por imposible, por lo que a la parálisis del turno de mañana se añadirá ahora el de la tarde y noche de hoy. De momento. Esta tarde volverá a celebrarse una reunión para acabar de decidir.

La compañía ha buscado alternativas ante la falta de suministro de Faurecia, pero la solución no parece fácil porque, según explicaron diferentes fuentes, algunos de los moldes utilizados para fabricar los salpicaderos también habrían quedado afectados por el fuego y lo que entrega el proveedor no es una simple pieza, sino un sistema compuesto que incluye, entre otras piezas, el airbag. Seat no quiere empezar la producción con el riesgo de tener que detenerla poco después. Un portavoz de la compañía señala que una de las líneas, la que produce los modelos Arona e Ibiza (más del 50% de la producción de la planta) está más cerca de reiniciar la producción.

Este paro en la producción de Martorell se suma al que la compañía decidió hacer el 19 de octubre con motivo de la convocatoria de huelga general en Cataluña por parte de sindicatos independentistas. Entonces, la compañía optó por parar ante la inseguridad que tenía de que llegaran a la cadena de montaje los suministros necesarios para ensamblar los vehículos.