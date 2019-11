Cómo llegar a ser directiva del Ibex 35

Si de verdad quiere, puede. Así comienza el ascenso. Cinco palabras, sin género, que cambian el mundo, que impulsan carreras y llevan a lo más alto. Aliadas, eso sí, a asumir nuevos riesgos, aportar valor y ofrecer diferenciación desde una potente formación. Sin sesgos, aunque sean inconscientes. Cinco palabras a las que se aferraron las altas directivas que hoy ocupan un asiento en los comités de dirección y consejos de administración de las empresas del Ibex 35 y con las que hemos construido un decálogo, que sirve de guía a las mujeres que trabajan y sueñan con tomar decisiones.

La presencia femenina se mantiene baja en los equipos directivos y es el talón de Aquiles de algunas de las compañías de este selecto club bursátil. Seis de ellas todavía carecen de mujer alguna en sus comités de dirección, centros de mando donde su representación es aún más reducida, del 15,6%, que en los consejos de administración (23,5%), según el informe La mujer en los puestos claves de las empresas del Ibex, elaborado por la consultora Atrevia y la asociación española de ejecutivas y consejeras, EJE&CON.

Llegar a lo más alto es cuestión de tres. De una adecuada regulación, como la Ley de Igualdad, que recomienda una cuota "blanda". De las compañías, por facilitar igualdad de oportunidades. Y de la mujer, que debe impulsar su propia carrera, según Carmina Ganyet, directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial, la empresa del Ibex con la tasa femenina más alta (44,4%) en sus equipos directivos, seguida de Cie Automotive (40%), Red Eléctrica (38,5%), Aena (33,3%), Bankinter (31,3%) y Amadeus (25%).

Para conseguir el ascenso, este es el decálogo de las ejecutivas:

Medite su decisión de ser directiva. Si da el paso, hágalo convencida, no por un mejor salario o por una cuota. Es un trabajo a tiempo completo. Exige grandes renuncias, movilidad y formación continua. "Hay que olvidarse de salir a las tres de la tarde o de dar prioridad a tu vida privada", señala María José Cuenda, directora general comercial, inmobiliaria y de desarrollo de Aena, quien reconoce que la movilidad ("trabajar en muchos de los 46 aeropuertos de Aena") y su familia la han ayudado a prosperar.

Crea en usted. No se boicotee. Si le apasiona estar al mando, apueste. Existe un factor interno por el que las mujeres "nos imponemos con exceso la excelencia en todo lo que hacemos, lo que puede suponer un freno", aprecia la directiva de Inmobiliaria Colonial. Ganyet añade: "Si le apasiona ser directiva y cree en sus resultados, adelante. Al principio la mirarán mal, porque pensarán que está en un consejo de administración o en un comité directivo por la cuota. De usted depende defender lo que aporta, su valor diferencial".

Pida ayuda a su empresa. Diga lo que quiere. Busque las vías para comunicar su deseo de promocionar. "En Banco Santander, con una cuota del 20% de mujeres directivas, hemos puesto en marcha un comité de valoración del talento, al que pueden presentarse los empleados para que estudiemos sus logros y capacidades para potenciarlas y facilitar la asunción de nuevas responsabilidades", apunta Ana Irusta, directora de personas de la entidad financiera. "Sea valiente y asuma riesgos, venza complejos y ayude a su compañía a impulsar cambios en materia de diversidad", agrega Carmina Ganyet.

Diga adiós a los sesgos inconscientes. Los directivos y empleados de su compañía, como usted misma, son generadores de sesgos inconscientes, que debe eludir si pretende ocupar un puesto directivo. Supere el 'gracias, guapa' y que no le afecten comentarios como 'no está lista para el ascenso', 'acaba de ser madre' o 'las mujeres no se apoyan entre sí'. "No permita que los sesgos desanimen sus planes. Llegar está en su mano y en lo que aporta", afirma Julia Sattel, miembro del comité ejecutivo de Amadeus.

Comunicación en ambos sentidos. Tan importante es "saber lo que se quiere y estar preparada para ofrecer más de lo que se espera de usted", prosigue la directiva de Amadeus, como la respuesta de la empresa, cada vez más sensibilizada por los temas sociales con impacto inmediato. "La mujer ha de contribuir para que los cambios se hagan desde dentro", apoya Irusta.

Busque programas de 'mentoring'. Un mentor es un profesor y un empleado voluntario dispuesto a ayudar. Si se apunta a un programa corporativo, le acompañará en su formación para saber imponerse a los demás en un entorno de competitividad al que no está acostumbrada. "En Red Eléctrica los programas de mentoring fomentan la diversidad desde arriba, incluidos el presidente y el consejero delegado, y aportan oportunidades a las bases", sostiene José Antonio Vernia, director corporativo de Transformación y Recursos.

Considere formarse en área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Aprenda nuevas tecnologías porque le darán una visión digital del negocio, lo que la capacita para detectar oportunidades para su empresa. Una formación altamente requerida en posiciones directivas que lideran hoy mujeres. Fíjese en ejemplos como Telefónica, Google, Facebook o Microsoft. "Necesitamos mujeres que quieran trabajar en el sector de la electricidad, ingenieras y tituladas de FP", apunta el directivo de Red Eléctrica. Es importante explicarles por qué un puesto STEM es atractivo. Con esta formación, el cargo y el ascenso está en sus manos. Nuestra directora general fue becaria", declara la directiva de Aena. "La tecnología está al servicio de productos más innovadores e inclusivos", afirma.

Olvídese del síndrome de mala madre. "Y sustitúyalo por el de madre ejemplo, para otras mujeres que vienen detrás", aconseja Ganyet. "Incorpore la maternidad al mundo ejecutivo. Tenemos que asumir riesgos, ser valientes y levantar la mano porque podemos. Tenemos que ser grandes profesionales, pero desde la naturalidad de abandonar una reunión para llevar al niño al pediatra o para verle en una función de teatro. Hay que salir del armario", agrega.

Haga 'networking' en su empresa. Relaciónese con directivas de su compañía, únase a ellas porque juntas se obtienen mejores resultados y se trabaja de forma más productiva. "En Banco Santander hemos formado el grupo Generación 81 (año en el que la mujer pudo abrir una cuenta bancaria sola), desde el que trabajamos juntas involucrando y dando visibilidad a las mujeres de nuestra entidad y generamos productos para ellas", indica Ana Irusta.

Aporte visibilidad a su talento. En las grandes compañías no basta con trabajar bien, debe dar visibilidad a sus responsabilidades. Que se hable de ellas en aras de su promoción. Si considera que merece un puesto en la dirección, que no le frene la timidez, inseguridad o su autoexigencia. "Anticípese y aporte sus opiniones aunque nadie las pida", concluye la directiva de Inmobiliaria Colonial.