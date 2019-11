Menos escopetas para un negocio millonario

Industria para unos y deporte para otros, la caza está regulada por diversos organismos como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Deportes perteneciente al ministerio del ramo, y las comunidades autónomas. La actividad suscita controversias con defensores y opositores. Los primeros argumentan la importancia del arraigo de la población rural a la actividad, su lucha ante la despoblación en zonas vacías y su elevado volumen de negocio, además de “una labor de conservación silenciosa que realizan los cazadores, que gestionan la fauna silvestre y los ecosistemas por el impacto positivo que tiene en las especies cinegéticas y en las que no lo son”, expone Luis Fernando Villanueva. Sus opositores cuestionan estas afirmaciones ya que “las tradiciones son eso, tradiciones, pero no por ello pueden servir de excusa para frenar los avances de la sociedad. El interés económico hay que verlo siempre con más detalle, y más en los tiempos que corren. Pero resulta obvio que la simple rentabilidad de una actividad no la justifica socialmente”, indica Theo Oberhuber, coordinador de campañas de Ecologistas en Acción. Ante opiniones encontradas, el movimiento animalista, sobre todo a instancias de Pacma, consiguió el pasado abril la prohibición de la caza durante unos meses en Castilla y León.