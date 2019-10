Seguros de muertos: hasta para ir a la tumba hay que tener dinero

Los cementerios municipales ofrecen concesiones de los espacios de enterramiento que dependen de una heterogeneidad de ordenanzas. En Madrid los plazos van de 10 a 75 años, que es lo máximo que se ofrece desde 2016. Las anteriores mantienen su concesión de 99 años. Tras el vencimiento, o se renueva o los restos pasan a ser exhumados. A pesar del pensamiento colectivo, no hay unidades de enterramiento de por vida, lo que se conoce como perpetuas. El ayuntamiento como titular de la propiedad del cementerio concede solo los derechos de uso. Lo que sí se permite es la transmisión de titularidad a los herederos. Esto significa que, aunque en internet circulen muchos anuncios alquilando o vendiendo nichos, no es posible. "No se puede hacer un traspaso o alquiler entre particulares, ya que deben demostrar que son herederos", explican en la empresa municipal Servicios Funerarios de Madrid (SFM). Si lo hacen es por desconocimiento, añaden.