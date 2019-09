El movimiento que pone en solfa la aviación

El tren se perfila como el medio ideal para el turismo ecológico en Suecia, pero en España solo sería viable para los viajeros franceses y portugueses. A menos que se tenga mucho tiempo libre, los británicos y alemanes tendrían que invertir en el desplazamiento al menos la mitad de sus vacaciones. Y para la solución tecnológica, un avión que no contamine, todavía falta. Airbus está trabajando en una aeronave de propulsión eléctrica capaz de transportar hasta a 90 pasajeros, pero no se sabe cuándo podría tenerla lista. La estrategia de KLM, una de las aerolíneas más preocupadas por su impacto medioambiental, es usar biocombustibles en su mezcla de carburantes. El argumento es que el CO2 liberado al quemar los biocombustibles equivale al capturado durante su producción (la madera es un biocombustible clásico), algo que los ecologistas no comparten.