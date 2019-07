El Corte Inglés dice que no controla Iberia y le complica su defensa ‘antibrexit’

El Corte Inglés asegura que no controla Iberia. Parece una conclusión obvia, dado que el grupo de grandes almacenes no tiene acciones de la aerolínea. Y eso que sí que es propietaria de una empresa, Garanair, que contiene la mayoría de los derechos políticos de Iberia. Precisamente esa carambola era a lo que la matriz de Iberia, el grupo IAG, se había agarrado ante la Comisión Europea para defender que Iberia es española. El objetivo de IAG es blindarse de problemas si se produce un Brexit duro y las aerolíneas con mayoría británica pierden derechos de vuelo en la UE. Pero El Corte Inglés no pare ce apuntalar esa teoría.

Garanair se creó en 2011, justo antes de que Iberia se fusionara con British Airways y crearan IAG. Dentro de Garanair se metió solo un activo: el 51% de los derechos políticos de IB Opco, una matriz de Iberia. El objetivo era que, fuera de quien fueran las acciones de IAG (y por tanto los derechos económicos), hubiera siempre una salvaguarda para que no se pudiera considerar que la aerolínea Iberia se quedaba en manos extranjeras. Garanair se repartió entre varios accionistas españoles. Pero en abril de 2018, El Corte Inglés pasó a controlar el 100%, cuando Bankia le vendió su 87%.

El Corte Inglés, entre los hechos remarcables del 2018 que ha incorporado a sus cuentas del ejercicio, recuerda esa transmisión. Y añade: “El objeto social de Garanair es la tenencia de las participaciones sociales, es decir derechos políticos pero no económicos, de la sociedad IB Opco Holding [la propietaria de Iberia], sociedad participada económicamente al 100% por IAG”. Sin embargo, a partir de ahí, El Corte Inglés da un paso al lado en el conflicto. “Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad dominante considera que no ostenta el control sobre IB Opco Holding”.

El apunte de El Corte Inglés, dado que la propiedad económica de Iberia no es suya, no tiene mayor importancia para sus propias cuentas. Pero esa frase sí la puede tener en la defensa de IAG, que está en plena cruzada con la Comisión Europea para demostrar que, pese a los accionistas extracomunitarios y británicos con los que cuenta, Iberia es más española que británica, porque El Corte Inglés controla el 51% de los derechos políticos. Y ese detalle le parece clave para que, llegado el momento, si se produce un Brexit a las bravas y Reino Unidos no está dentro de la UE, la aerolínea no pierda su pasaporte europeo y con él, sus derechos de vuelo.

El pasado 21 de junio, IAG aseguró que ya le había enviado a Fomento el informe de sus planes antibrexit, y que el Ministerio los ha dado por buenos. Fomento se los ha remitido a la Comisión Europea. La respuesta de la UE sigue en el aire.