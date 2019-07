Microsoft deberá pagar 22,3 millones por un caso de soborno en Hungría

Microsoft ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el pasado lunes para pagar una multa de 25 millones de dólares (22,3 millones de euros) por haber realizado sobornos mediante la venta de licencias de software a distintas agencias gubernamentales en Hungría.

En concreto, Microsoft tendrá que pagar 7,8 millones de euros al Departamento de Justicia, así como otros 14,7 millones de euros a la SEC por haber incumplido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El pago incluye una rebaja del 25% por la cooperación mostrada por la compañía y por haber implementado un sistema de cumplimiento y control interno "mejorado".

De acuerdo a la investigación, entre 2013 y 2015, un ejecutivo senior y otros empleados de la compañía en Hungría participaron en un plan para "inflar" los márgenes de Microsoft en las ventas de licencias de software a agencias gubernamentales del país europeo.

Así, Microsoft Hungría defendió ante su matriz que tenía que realizar descuentos para cerrar tratos con los vendedores de licencias que optaban a licitaciones por parte del Gobierno. En realidad, el dinero de esos descuentos, que no llegó a las cuentas de Microsoft, se destinó a "prácticas corruptas".

Dos de los trabajadores involucrados afirmaron, según The Wall Street Journal, que la gerencia los instó a que ofrecieran grandes descuentos y que los empleados de ventas de Microsoft fueron quienes aprobaron los mismos. La compañía asegura que tergiversaron las razones para entregar descuentos, pero los empleados sostienen que operaban en una cultura donde los altos mandos no hacían preguntas y no parecían querer saber. "[Nos] sentimos profundamente decepcionados de que nos estén culpando de malas acciones", afirmó un ex alto funcionario de Microsoft Hungría.

Si bien la compañía no ha admitido ni negado culpa, ha enviado un correo interno, al que ha tenido acceso el medio estadounidense, en el que el presidente de la división de software de Microsoft, Brad Smith, ha asegurado haber despedido a los cuatro empleados relacionados con las investigaciones, así como que ha finalizado los acuerdos con cuatro vendedores de licencias. "Estuvimos profundamente decepcionados y avergonzados cuando nos enteramos de estos hechos hace unos años y esperamos que todos los pasos que hemos tomado desde entonces, incluido el acuerdo de este lunes, manden un mensaje claro", ha subrayado.