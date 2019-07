El pulso judicial entre Orcel y el Santander: muchas incógnitas y 110 millones en juego

25 de septiembre de 2019. El Santander anuncia mediante un hecho relevante un nuevo número dos para el grupo: Andrea Orcel, procedente de UBS. José Antonio Álvarez, que era el consejero delegado, pasaría a ser vicepresidente ejecutivo, según los planes iniciales.

15 de enero de 2019. La entidad presidida por Ana Botín anuncia la renuncia a fichar a Orcel “por su coste inaceptable” después de que UBS no se hiciera cargo de una parte del bonus del ejecutivo italiano, que ascendía a 52 millones de euros. Álvarez regresó a su puesto de consejero delegado.

19 de marzo. Orcel contrata al bufete De Carlos Remón para demandar al Santander.

3 de mayo. El banquero italiano advierte, en una entrevista al Financial Times, que no dejará “pasar las cosas” porque el Santander no obró bien.

24 de mayo. Orcel reclama 110 millones de euros por daños y perjuicios al Santander.

Final de julio. Esta es la fecha tope para que el Santander responda a la demanda civil ante la jueza decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco.