Christine Lagarde se libra finalmente de declarar en el ‘caso Bankia’

Christine Lagarde se libra finalmente de declarar en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. Solo una acusación popular pedía su comparecencia como testigo, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defendida por Andrés Herzog, y ayer decidió renunciar a la declaración de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lagarde había pedido más tiempo para responder al cuestionario que redactó Herzog y que llegó a Washington “mojado” y “deteriorado”, según argumentó el FMI en su solicitud de prórroga. El organismo quería que le ampliaran el plazo hasta el 16 de agosto.

Herzog dijo ayer que renuncia al testimonio de Lagarde para “no causar un trastorno” al proceso. El tribunal ha dado por finalizada la fase pericial, que terminó este miércoles, varias sesiones antes de lo previsto. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado la fecha de la siguiente sesión, el 22 de julio, en la que se expondrán las conclusiones finales de la Fiscalía Anticorrupción y de todas las acusaciones. El juicio está, por tanto, prácticamente acabado tras nueve meses.

El lunes pasado la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ya dejó claro que no estaba dispuesta a esperar a septiembre para recibir las respuestas a las seis preguntas del cuestionario de Herzog —agosto no es mes hábil, por lo que no se habría podido incorporar a la causa hasta septiembre— y rechazó la solicitud de prórroga.

El próximo día 22 se conocerá si la fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, endurece su acusación al añadir un segundo delito, la falsedad contable, que aumentaría la petición de pena de cárcel a Rodrigo Rato y el resto de procesados en el juicio. Los acusados deberán estar presentes en la sala en la próxima sesión.

La acusación de la CIC pretendía que Lagarde diera explicaciones sobre un informe muy crítico con la situación de Bankia que el FMI adelantó en 2012, poco antes del derrumbe de la entidad. Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, declaró que ese documento aceleró la caída del banco y que fue inducido por el Gobierno. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, ahora vicepresidente del BCE, negó haber influido para que se escribieran las frases críticas con Bankia. La próxima presidenta del Banco Central Europeo se libra ahora de tener que desmentir o confirmar la declaración del que será su vicepresidente, Luis de Guindos.

Lagarde estaba llamada a declarar inicialmente el pasado 8 de mayo. En un primer momento se preparó todo para que se sometiera a las preguntas por videoconferencia desde su puesto de trabajo en Washington, pero el FMI comunicó a la Audiencia Nacional que no quería hacerlo así y que solo lo haría mediante un cuestionario previo y con justificación de por qué debe comparecer ante el tribunal español. Otros testigos VIP del juicio de Bankia declararon por videoconferencia, como el exministro Luis de Guindos, o Jorge Dajani, exdirectivo de la entidad financiera y actual miembro del Banco Mundial.