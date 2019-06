Hace un año, John de Zulueta Greenebaum, presidente del Círculo de Empresarios, afirmaba en una entrevista en EL PAÍS que “si los empresarios no molestamos al Gobierno, no hacemos bien nuestro trabajo”. Entonces, Pedro Sánchez acababa de acceder al Ejecutivo tras la famosa moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy y Zulueta apenas llevaba tres meses al frente de la selecta organización empresarial. Era su primera entrevista en el cargo y otorgaba el beneficio de la duda al Gobierno nombrado por Sánchez.

Un año después, en medio de las negociaciones para formar Gobierno tras las elecciones generales, Zulueta cree que han molestado suficientemente, pero que la inestabilidad política no ha permitido abordar las reformas que cree necesarias (fiscal, educativa y laboral) para impulsar la economía. En su opinión, el presidente Sánchez tiene la oportunidad única de ponerse al frente de la Unión Europea en equipo con Francia y Alemania para encabezar una etapa de progreso con la revolución digital como bandera, pero sin olvidar el resto de sectores productivos.

Para ello, la política española debería estar en consonancia con la europea; pero, en aras a esa noble función de molestar en el buen sentido de la palabra, propone que que primero se fragüe una gran coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos. Los tres, que suman 246 diputados, no necesitan más componendas para gobernar, asegura. “Sería un Gobierno fuerte”, dice en conversación con EL PAÍS, “porque los tres son europeístas y constitucionalistas”. Lo que apela, en definitiva, es al consenso, “que si fue posible en la etapa de la Transición, por qué no puede ser 40 años después, además Alemania lo ha conseguido cuatro veces. Es posible, factible y hay experiencia”, añade.

Sin llegar a tanto como propone Zulueta, los dirigentes de las principales organizaciones empresariales abogan por la abstención de los dos partidos conservadores para que el PSOE, el más votado, pueda formar Gobierno y no dependa de las cada vez más mareantes y mareadas huestes de Unidas Podemos.

Lo dijo esta semana Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment de Treball y vicepresidente de la gran patronal CEOE, quien, durante su intervención en el prolífico Foro Nueva Economía, apeló a la responsabilidad política de los grupos parlamentarios para que haya diálogo y consenso. “Espero y deseo que pronto tengamos un Gobierno con una mayoría parlamentaria estable”. “Las empresas y los ciudadanos necesitamos cuanto antes un Gobierno en plenas funciones; con un apoyo parlamentario suficiente durante toda la legislatura; al servicio del crecimiento y del empleo, de la equidad y de la sostenibilidad del Estado de bienestar”, completó.

Las palabras del líder de los empresarios catalanes, corroboradas en el mismo acto por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (el primero que planteó una coalición entre PSOE y Ciudadanos), fueron pronunciadas delante de muchos empresarios y varios ministros en funciones (Magdalena Valerio, Reyes Maroto y Pedro Duque). Para muchos de ellos están llenas de sentido común; sin embargo, es muy posible que caigan en saco roto. Y no digamos las de Zulueta, que aunque haya experiencias similares en otros países no parece que vayan a ser ni consideradas. Sobre todo después de la postura (¿sin marcha atrás?) de Ciudadanos, aferrado al rechazo al PSOE mientras accede a pactos tridimensionales con PP y VOX, lo que ha supuesto el abandono de algunos de sus representantes más valorados. “Los partidos miran mucho sus intereses, no los de los españoles”, sostiene Zulueta.

Los de los empresarios, además de que se acabe cuanto antes la incertidumbre y se forme un Gobierno estable, radican en que se puedan abordar las citadas reformas. Sobre todo, en materia fiscal, con la reducción del impuesto de Sociedades (ahora en el 25%) y de las cotizaciones sociales, así como la supresión del impuesto de Patrimonio. Y también en que se implante una lucha firme contra la economía sumergida, sobre la que barajan cifras que van desde el 17% al 25% del PIB. Acabar con la economía sumergida supondría, además de una mejora significativa de los ingresos, un impacto muy positivo en la cifra de empleo y del paro. Quizá no tanto como para llegar al 5%, como augura Zulueta, pero sí un recorte importante.