Los ricos indios florecen entre la pobreza extrema

En India florecen los nuevos ricos. Una economía que no para de crecer a ritmos anuales del 7% u 8%, ha sido la excusa perfecta para avispados emprendedores y potentes start-up, en un país donde la tecnología va como un tiro. La eclosión de multimillonarios no se ha hecho esperar. Y esto es solo el comienzo. La consultora New World Weath prevé que en 2027 India contará nada menos que con un millón de millonarios.

“Un crecimiento tan acelerado y la liberalización de su economíaha hecho que en India se alumbren plataformas, soluciones tecnológicas e innovadores negocios que están enriqueciendo a sus líderes disruptivos”, apunta el profesor de economía de IE Business School Gonzalo Garland. Y advierte “tanta riqueza está generando que la distribución de la renta sea todavía más desigual en el país que más pobres tiene del mundo”.

Así millonarios, familias acaudaladas, ricos empresarios hechos a sí mismos y potentados banqueros han desembarcado en España esta semana, en el Horasis India Meeting 2019, una potente plataforma de networking, donde intercambiar tarjetas y vislumbrar mayores oportunidades de negocio dentro y fuera de su país.Uno de los perfiles que mejor representa el acceso a la riqueza sin límites de esta nueva generación y que asistió a la cita empresarial acogida por IE University en Segovia, es Vijay Shekhar Sharma, fundador de la plataforma de pago Paytm (con más de 100 millones de descargas), que se convirtió en el millonario más joven de India. A partir de su máxima right timing and right situation (el momento y la situación adecuadas), para triunfar en el mundo de los negocios, reconoce que Jack Ma, fundador de Alibaba, fue su inspiración.

Familias tradicionales conviven con la nueva generación de ricos exprés tecnológicos

“En India se está viviendo la paradoja de que personas que hace menos de 25 años eran de clase media baja o pobres, hoy son auténticos millonarios”, continúa Garland. Una realidad que convive con la de esos otros jóvenes “con ideas de negocio innovadoras y exultantemente preparados”. Como Evan Luthra, experto en blockchain, desarrollador de aplicaciones y business angel, que forma parte de una generación de ricos exprés gracias a las nuevas tecnologías y que en India son conocidos como los nuevos marajás. Y es que los jóvenes tienen mucho que decir en el país donde son los más numerosos del mundo y están “muy cualificados”.

Su desembarco en la universidad los posiciona como promesas de este nuevo orden tecnológico. Para el ministro de Deportes y Juventud del Gobierno de Punjab, Rana Gurmit, el acceso a estas universidades y a las prestigiosas escuelas de negocios indias, “donde buscamos ser un referente”, va a contribuir a lanzar ese talento joven que busca hacerse un hueco destacado en el mundo de los negocios”. Nasser Munjee, presidente del Development Credit Bank, uno de los bancos privados indios más relevantes, sentencia: “Hacer negocios en India, aunque lleva su tiempo, es muy lucrativo”.Nuevos mercadosIndia se consolida así como un crisol de fortunas en el que conviven ricos y riquísimos con independencia del origen de su fortuna. Los “millonarios de siempre” buscan alianzas para seguir incrementando su capital en nuevos mercados. “Como vicepresidente de la Confederación de Industria de India, CII, que integra 9.000 compañías, quiero estudiar posibles vías de entendimiento con España, un país estratégicamente muy interesante, también como puerta de entrada a África y Latinoamérica”, afirma TV Narendran, consejero delegado de Tata Steel, segundo productor de acero en India, una entidad del grupo Tata cuya facturación equivale al 5% del PIB indio.

El vertiginoso crecimiento de la economía hace que también los poderosos banqueros hagan su agosto. Para comprender este gigantesco desafío Sunil Mehta, presidente del Banco Nacional de Punjab, la tercera entidad pública del país, explica que el vértice de la pirámide de población india lo ocupan los multimillonarios, y en sentido descendente, los millonarios, ricos, la clase media, la media-baja y, en su base, el resto de la población (solo al mundo agrícola pertenecen 600 millones de personas). “Las nuevas medidas del primer ministro Modi están facilitando el acceso a la financiación de pymes y negocios pequeñitos para este segmento”, indica.Con la exitosa puesta en marcha de la apertura de cuentas bancarias para las clases bajas, el Gobierno ha abierto una compuerta para el impulso de estos negocios, lo que está generando a las entidades bancarias pingües beneficios.

“En tan solo dos años (2015-2017) —continúa Mehta— hemos abierto 350 millones de cuentas a las que están teniendo acceso también las mujeres”, a las que califica como “mejores pagadoras como empresarias que los hombres” y para las que vaticina “un importante protagonismo y ascenso en el mundo de los negocios”.Algo en lo que coincide con Rajashree Birla, fundadora del Centro Aditya Birla (CSR por sus siglas en inglés) con el que el potente emporio familiar Birla contribuye al desarrollo local y rural: “Estamos sorprendidos con el talento natural de millones de mujeres que, de ser amas de casa, están creando negocios y son capaces de hacerlos crecer y generar empleo”.

El grupo Adyta Birla, que mueve 44.300 millones de dólares anuales, extiende su obra social a través del CSR a más de nueve millones de personas.India es el país con más ricos del mundo, pero también posee el mayor porcentaje de pobres, un 20% de la población. Una realidad que no pasa inadvertida a los archimillonarios de toda la vida ni a los de reciente creación. “Los indios ricos son solidarios desde su ADN, muy influidos quizás por los principios de Mahatma Gandhy”, señala Gonzalo Garland y concluye Rajashree Birla: “El Gobierno y los filántropos necesitamos al mundo empresarial para acabar con la pobreza” para lo que aconseja a las organizaciones “integrar su acción social como estrategia de negocio “.