Orange sube los precios de sus tarifas antiguas Love

Orange se une al carrusel que periódicamente montan las operadoras para hacer que sus clientes paguen más. Primero sacan nuevos planes de tarifas, supuestamente más completos y con más prestaciones, y luego suben los precios de los planes antiguos para provocar que los clientes acaben mudándose al nuevo catálogo.

La operadora francesa sacó sus nuevas tarifas Love a la carta (Inicial, Medio, Intenso o Experto) a principios de año, y ahora aplica un aumento de entre 1 y 5 euros a todo su catálogo antiguo (Love Esencial y Familia) con la excusa de que aumenta el bono de datos móviles, un aumento no solicitado por los clientes. El objetivo último es provocar que los abonados se pasen a las nuevas tarifas Love flexibles, que a partir de cuatro configuraciones iniciales permiten añadir más líneas móviles, más datos para navegar, más velocidad de fibra o televisión.

Este movimiento ya lo realizó Telefónica el pasado mes de febrero, cuando actualizó al alza sus viejas tarifas Movistar Fusión con el fin de provocar que se cambiaran a los nuevos planes que había sacado un mes antes.

En el caso de Orange, las subidas a cambio de más datos afectan a los paquetes Love Esencial, Love Sin Límites, Love Familia Sin Límites, Love Esencial con 2 líneas y Love Familia Esencial con 2 líneas. Desde Orange señalan que, en caso de que el cliente no quiera ese aumento de datos, puede optar por solicitar el cambio a otra tarifa que se adapte a sus necesidades. No obstante, la operadora no facilita el número de abonados afectados por el aumento de precios.

Los cambios, facilitados por Orange a través del portal ADSLZone, son: Love Esencial: aumenta 2GB su bono de datos hasta los 6GB a cambio de una subida de 2 euros al mes, y su precio pasa a ser de 53,95 euros; Love Sin Límites: aumenta 5GB su bono hasta los 15GB a cambio de 2 euros más al mes, y su precio pasa a ser de 64,95 euros; Love Familia Sin Límites: aumenta 10GB su bono de datos hasta los 30GB a cambio de 1 euro más al mes, hasta los 90,95 euros; Love Esencial con 2 líneas y Love Familia Esencial con 2 líneas, suben 5 euros al mes hasta 75,90, aunque ahora ambas con llamadas ilimitadas en ambas líneas, mejoran su bono de datos a 12GB (+4GB respecto a las tarifas actuales). Además, se convierte en un bono compartido entre las dos líneas.