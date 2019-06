Iberdrola valora su filial brasileña en un máximo de 4.700 millones

La compañía energética Iberdrola ha comunicado este viernes que su filial brasileña Neoenergía saldrá a Bolsa a un precio de entre 3,32 y 3,89 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en unos 4.700 millones de euros. Según asegura en un hecho relevante remitido a la CNMV, Iberdrola registró ayer la oferta pública de venta del 17% de la filial, de la que seguirá teniendo más del 50% tras la salida a Bolsa, que se prevé para el 1 de julio.

Actualmente, Iberdrola es propietaria del 52,45% de Neoenergía, filial resultante de la fusión en 2018 de las dos empresas con las que participaba en el mercado eléctrico brasileño, Elektro Holding y Neoenergia. La resultante es la mayor empresa de energía de Brasil. El 1 de julio, el 17% de Neoenergia, 208 millones de acciones, saldrá a cotizar a la Bolsa de Sao Paulo en una “banda indicativa y no vinculante de precios de entre 14,42 y 16,89 reales brasileños (entre 3,32 y 3,89 euros) por acción”.

Por tanto, la valoración mínima de la compañía se sitúa en unos 17.500 millones de reales (4.000 millones de euros) y la máxima será de 20.500 millones de reales (unos 4.700 millones de euros). Neoenergia espera captar entre 3.000 y 3.500 millones de reales (entre 686,5 y 800 millones de euros).

No obstante, según indica Iberdrola, el precio final quedará fijado el próximo 27 de junio y cuatro días después, las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo. Iberdrola comparte la propiedad de Neoenergia con la Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ, con un 38,21%, y Banco do Brasil, con un 9,35%. Ya entonces, cuando se produjo la fusión de las dos empresas, Iberdrola anunció el compromiso de sacar a Bolsa la resultante.

Tras la salida, Iberdrola reforzará su posición en el accionariado, puesto que la española sacará a Bolsa 29,7 millones de acciones, mientras que Previ sacará 64,9 millones y Banco do Brasil 113,4 millones de títulos. Participa en la oferta, pero se asegura seguir teniendo más del 50% de las acciones de Neoenergía. Por su parte, tanto el banco como su fondo de pensiones obtienen liquidez.