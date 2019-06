Gortázar (CaixaBank) reconoce que el sector ha cometido errores y pide abordar la mala reputación

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reconocido que el sector se ha equivocado y ha cometido errores durante los últimos años, al tiempo que ha pedido abordar el problema de la mala reputación. "Es importante dejar de quejarse y abordar cómo mejorar esta situación, partiendo de lo que se hizo mal en el pasado, que son errores que tenemos que asumir", ha admitido. Gortázar considera esta situación que pone en riesgo la sostenibilidad del negocio y permite que las grandes tecnológicas les quiten clientes.

"La reputación no es buena y debemos asegurarnos de que la población perciba que hay un cambio", ha indicado Gortázar en un coloquio organizado por APD sobre el 'Presente y futuro del sector asegurador'. El 'número dos' de CaixaBank ha admitido que al sector bancario aún se le ve como culpable de haber costado dinero a los contribuyentes en una crisis que se recuerda "dura y de la que aún perduran sus efectos", así como de no haber cuidado lo suficiente al cliente.

"Ha habido prácticas que no se deberían de haber producido, como la comercialización de preferentes o las cláusulas suelo. El bancario es un negocio en el que se han cometido muchos errores", ha asumido. Y enlazó esta cuestión con la competencia de las tecnológicas, las fintech y las bigtech, ya que consideró que ellas utilizan su buen nombre "para empezar el partido contra la banca ganando 3-0. Además, esta situación genera fuertes condenas judiciales y más regulación para el sector". Admitió que "no es nada fácil" articular una solución al respecto.

Por otro lado, Gortázar ha dicho que parte del terreno que han ganado las tecnológicas a la banca ha sido porque los bancos no han sabido bien las cosas. "Si nosotros ofrecemos lo que ellos, los clientes no se deberían ir. Sería para darnos un capón si no somos capaces de hacer lo mismo o mejor que ellos con nuestros clientes", apuntó. También cuestionó la estrategia de alguna de ellas al decir que "pierden más dinero cuanto más crecen" y auguró que "en cinco años", el panorama de las tecnológicas y la banca "será completamente diferente".

Ha recordado el Expediente de regulación de empleo (ERE) que CaixaBank acaba de firmar con la representación sindical, por el que se pactó la salida de 2.023 empleados. "Este acuerdo nos permitirá seguir apostando por el futuro y reducir la base de costes, debido a que necesitamos no solo un modelo de ingresos potentes, sino también muy eficiente", ha subrayado. "Mayores ingresos y máxima eficiencia en costes. Este es nuestro secreto", ha remarcado.