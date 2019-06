CC OO denuncia un incumplimiento “bastante generalizado” del SMI en el sector agrícola

El sindicato CC OO ha denunciado este miércoles resistencias de las empresas a la hora de aplicar la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales. No cuantificaron esos incumplimientos, pero sí que señalaron un sector en el que se estaría produciendo de forma importante: el agrario. “Es bastante generalizado”, apuntaron tanto el secretario general del sindicato, Unai Sordo, como la responsable de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente.

A la hora de señalar los puntos del mapa en que ellos han encontrado esos problemas, Vicente apuntó a Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. También apuntó al sector de la seguridad y a las empresas que trabajan con la Administración, concretó la sindicalista en la presentación de la campaña Que no te la jueguen. Las formas a través de las que las empresas no estarían cumpliendo serían tres: “La más burda”, que sería negarse directamente a aplicar la subida, “como la del campo”; otra consistiría aumentar la retribución, pero reducir la jornada de trabajo, al menos en la parte declarada; y, por último, no aplicar absorver la subida al incluir dentro del salario mínimo pluses que, a juicio del sindicato, no deberían poder contarse.

Sobre este último punto, en el que más énfasis pusieron los responsables de CC OO, y en el piensan poner el acento durante la campaña informativa (dentro de dos semanas pondrán en marcha una web), la central defiende que hay complementos que los empresarios están utilizando para minimizar la subida del SMI. Según su criterio, complementos personales (antigüedad, idiomas, títulos), por trabajo realizado (penosidad, disponibilidad, noctunidad...) o los vinculados a resultados (bonus, beneficios, facturación). CC OO sí que admite la inclusión de complementos como el “de convenio.

Esta interpretación choca con otras. Jesús Lahera, de la Universidad Complutense, cree que tanto los personales como los de trabajo realizado sí que serían computables dentro del SMI, más discutible ve los pluses vinculados a resultado. Jesús Cruz Villalón, de la Universidad de Sevilla, coincide con buena parte de esta interpretación y cree que solo habría que excluir complementos extrasalariales (transporte, vesturario).

Además de la campaña, CC OO presentó un estudio económico, partiendo de los microdatos de la EPA del primer trimestre, en el que destaca que el incremento del SMI no ha tenido impacto en el empleo ni en aquellos colectivos (trabajadores poco cualificados, empleados con menos antigüedad o mujeres). El directodel gabinete económico de CC OO, Carlos Martín, explicó que si hubiera un impacto claro sobre el empleo se vería, probablemente “en los primeros meses del año” y que eso no se ha visto. Entre las causas por las que Martín defiende que no hay impacto están los “márgenes empresariales hipertrofiados” facilitado por la reforma laboral y el desequilibrio en la negociación colectiva, la reducción del endudamiento o el aumento de los beneficios empresariales.