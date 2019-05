Primera lección, emprender

Todo lo digitalizable acabará digitalizado antes o después. Cuestión de tiempo. El cambio que supone implantar las nuevas tecnologías tanto en el ámbito empresarial como —y primero— en el educativo, es todo un desafío. En ESIC Business& Marketing School son conscientes de que aprender a adaptarse a un mundo que se transforma a toda velocidad es crucial; y, además, no tan fácil. Ayudar a acelerar la innovación formando a los profesionales que demandará la sociedad del futuro es su especialidad. Su reto: convertirse en un peso pesado dentro de este nuevo panorama y horizonte educativo.

Con esta intención, hace ya casi tres años se inauguraba ESIC Emprendedores, dentro de la Unidad de Desarrollo Profesional (UDP) dirigida por José Luis Casado.“Es un departamento creado, al calor de una ya larga trayectoria en emprendimiento, para que los alumnos y alumni puedan convertir sus propuestas en algo real. Es un servicio con cinco patas: asesoramiento, sea cual sea la fase de partida; actividades (formación, encuentros, hubs, convocatoria de premios, etc.); una incubadora de emprendimiento; foros de inversión para poner a nuestros emprendedores frente a potenciales inversores y, por último, un programa de aceleración para los proyectos más avanzados. El 95% de las iniciativas que nos llegan son digitales, cada vez de perfiles más jóvenes”, explica Casado. De una comunidad de más de 62.000 antiguos alumnos calcula que 12.000 han optado por emprender. Como muestra, los casos de Triporate, Hardwarriors y We are Testers.

Historias de éxito

Triporate, una plataforma inteligente de gestión de viajes, que forma parte del programa Google Residency, cerró 2018 reconocida como “la startup que más sedujo a los business angels”. “Nuestro deseo era construir la agencia de viajes del futuro para empresas, resolviendo en un clic sus necesidades, ahorrándoles tiempo y dinero”, comenta Sergio Orozco, CEO y cofundador de Triporate, quien sigue siempre en contacto con ESIC, donde estudió: “Sobre todo, para recordar, a quien se anime, lo duros que son los principios y aguantar hasta que la cosa va cuajando”. Ellos ya están más allá del despegue. En los dos años que llevan haciendo ruido, han pasado de tres a 20 empleados y prevén una facturación de cuatro millones de euros.

Y, precisamente, ser conocedora de estas dificultades a la hora de emprender le sirvió a Marta Palacios, estudiante en su día del Programa de Marketing Digital de ESIC, para crear una empresa que ayudara a otros a montar la suya. Hardwarriors “es una consultora de hardware 360, es decir, que cubre todas las etapas del emprendimiento. Hay muchas, pero solo hacen software porque entraña menos riesgos”, explica. “Trabajamos desde el diseño de una mínima idea a la producción masiva de un producto”. Pero, tras la experiencia, Palacios y su socio, Daniel Rebollo, “al que no hay tecnología que se le resista”, dice ella, decidieron buscar también una necesidad en el mercado para lanzar su propia solución. H-LOCKY, una app asociada a varios mecanismos que abre puertas de vivienda y portales sin necesidad de utilizar espacios comunitarios. “Con nuestra cerradura, la más universal que hoy existe, damos control de acceso, no llaves. Algo muy interesante tanto para el particular, que puede planear a quién abre su casa sin estar presente, como para empresas que gestionan muchos pisos”, cuenta. No obstante, su idea va más allá: “Popularizar la domótica y en un plazo de dos años, como mucho, sin cableados ni obras”.

Y, como tercer ejemplo, We are Testers, empresa que realiza estudios de mercado digitalizando y automatizando los procesos de siempre, en la que Telefónica invirtió a través de Wayra, y cuyo origen se encuentra en un trabajo de máster. “Realizamos encuestas online con nuestra comunidad de testers remunerada y gamificada que ya incluye a 90.000 usuarios, a los que fidelizamos mediante dinámicas, concursos y otro tipo de incentivos. A la vez medimos qué pasa en Internet y también creamos focus group para fomentar el debate. Nuestras metodologías son cuantitativas y cualitativas. A partir del dato como producto, hemos tratado de buscar lo disruptivo. Así, en un mercado muy maduro hemos conseguido tomar posiciones en todos los sectores y en sus empresas más importantes”, expone Javier Turrado, su CEO y cofundador.

Los tres emprendedores han dado forma, de alguna manera a lo aprendido en ESIC, tal y como reconocen. Por su parte, la Escuela ha dejado patente, el pasado febrero, su compromiso digital con su presencia en 4YFN, la plataforma de negocios para la comunidad de startups en el Mobile World Capital Barcelona.