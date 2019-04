El consejo de Dia recomienda aceptar la opa de Fridman ante la falta de opciones

El consejo de administración de Dia entrega la cuchara y se rinde ante el principal accionista de la cadena de supermercados, el fondo Letterone controlado por el magnate ruso Mijail Fridman. En un hecho relevante, la cúpula de la compañía, por unanimidad, recomienda a los accionistas de que acepten la opa de Letterone. El viraje de la cúpula actual de la empresa, que se ha enfrentado a los hombres del fondo por el control de la compañía, se justifica en que el futuro de Dia se vería amenazado si la opa fracasase habida cuenta de que no hay otras opciones para sacar a la empresa de la situación de quiebra técnica en que se encuentra.

En un hecho relevante remitido a la CNMV este martes, el consejo de administración de Dia, liderado por Borja de la Cierva, señala que expresa una opinión favorable sobre la opa "por entender que, en las actuales circunstancias, no habiendo ninguna otra alternativa a la fecha de este informe que haya sido respaldada por los accionistas y a la luz de los elevados riesgos que conllevaría para la Sociedad, sus accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores que la Oferta no prosperas", "por entender que se trata de la mejor alternativa existente para el conjunto de los referidos grupos de interés".

Admite así su derrota frente al máximo accionista, que se precipitó cuando el pasado 20 de marzo, los accionistas rechazaron sus planes de futuro para la maltrecha cadena, que se encuentra en causa de disolución con un patrimonio neto negativo de 166 millones, 99 de ellos en la matriz, y dieron su respaldo a los del magnate ruso. En esa cita, se enfrentaban los proyectos de los administradores (ampliación de capital de 600 millones y plan de rescate, que contaban con el apoyo de los bancos) y el del máximo accionista (ampliación de capital de 500 millones condicionada al éxito de la opa y a lograr un acuerdo con los bancos acreedores). Los accionistas dieron su respaldo a Fridman y, por tanto, el consejo estima que su plan debe ser "reconsiderado".

También relata el consejo que encargó a Rothschild & Co. España, uno de los asesores sobre la opa, que sondease si podía haber otros "potenciales inversores tanto industriales como financieros" interesados en formular una opa a un precio superior al ofrecido por Fridman o en "otras alternativas estratégicas", sin éxito. También se intentó, de nuevo sin éxito, que Letterone aumentase su oferta. Sobre el precio ofrecido por Letterone, 0,67 euros, el consejo recuerda que, como admite el propio fondo, "no es equitativo", por tratarse de una oferta voluntaria. Señala, además, el veredicto de sus dos asesores sobre dicho precio: razonable, en el caso de Merrill Lynch, y "no razonable" en el caso de Rothschild.

En todo caso, ante el rechazo a sus planes y el fracaso de esas iniciativas, el consejo estima que "la única alternativa aprobada por los accionistas de DIA que permitiría lograr la estructura de capital estable que la Sociedad y el Grupo necesitan de forma global y urgente, es la ejecución del Plan de Rescate de Letterone". Aunque recuerda que el plan de Letterone no está implementado todavía y que está condicionado a un acuerdo con los bancos que aún no ha conseguido, admite que no hay en estos momentos "ninguna otra solución alternativa, de carácter global y de rápida implementación" y que si la opa no tuviese éxito, esto es, no fuese aceptada por el 71% del capital que el fondo no posee, la empresa estaría en riesgo de disolución, de que los bancos ejecutasen la deuda y la convirtiesen en capital o de tener que "acogerse al régimen de insolvencias".

Finalmente, el consejo recuerda que ha estado siempre a disposición del fondo para trabajar en el futuro de la empresa y encontrar soluciones a su difícil situación y que lo seguirá haciendo. Incluso, para desalojar el consejo:Si la opa prospera y Letterone se hace con el control total de la cadena, "el Consejo de Administración cooperará con el Oferente a fin de hacer posibles las dimisiones y nombramientos de Consejeros que sean precisas para que el Oferente pueda configurar la composición de dicho órgano de administración de acuerdo con sus intenciones y preferencias".