La CNMV autoriza la opa de Fridman sobre Dia

La CNMV ha autorizado la opa del fondo Letterone, propiedad del magnate ruso Mijail Fridman, sobre el 71% de la cadena de supermercados Dia que aún no está en su poder. El supervisor no ha puesto ninguna objeción a la solicitud de Letterone, acepta su oferta de 0,67 euros por acción al tratarse de una opa voluntaria, no obligatoria, y abre el plazo para la aceptación de la oferta por parte de los demás accionistas de la cadena. El plazo comenzará el próximo lunes 1 de abril y finalizará el 23 de abril, según ha informado Letterone en una nota.

L1R Invest1 Holdings Sà r.l., la sociedad del fondo Letterone para la distribución minorista, presentó el pasado cinco de febrero una opa voluntaria a 0,67 euros por acción. Aunque durante el año anterior había comprado acciones a precios muy superiores, se quedó al borde del 30% porcentaje que le hubiese obligado a presentar la opa por el precio más alto pagado en los últimos 12 meses, según la ley de opas. En cambio, presentó una oferta voluntaria con una prima sobre el precio de aquel día de las acciones, que estaban a 0,42 euros.La CNMV considera que al tratarse de una opa voluntaria, no es exigible el requisito de precio equitativo, es decir, un precio cercano al más alto pagado en los últimos 12 meses.

La condición para que la opa sea efectiva es que sea aceptada por al menos la mitad del 71% de acciones que Letterone no posee, es decir, un 35,5% adicional al 29% que ya controla. Y a que la empresa no emitiese ninguna acción hasta que la opa se resolviese. Letterone considera probable que se dé este segundo requisito toda vez que la pasada junta de accionistas rechazó la ampliación de capital por 600 millones que había propuesto el consejo de administración, capitaneado por Borja de la Cierva.

La CNVM autoriza oferta tal cual la oferta de Letterone, sin poner ninguna objeción, como ha informado en un hecho relevante. El supervisor considera que no es "exigible" el requisito de precio equitativo al tratarse de una opa voluntaria. Informa además de que el fondo ha presentado un aval por 296,1 millones de euros otorgado por el banco suizo UBS.

Una vez conseguida la vía libre de la CNMV, Letterone debe centrar sus esfuerzos en convencer al mayor porcentaje posible de accionistas para conseguir al menos ese 64,5%. El 23 de abril se concocerá el resultado. Si logra ese porcentaje, además de "sustituir a la mayoría" de los miembros del consejo de administración, Letterone tiene previsto realizar una ampliación de capital por 500 millones, para sacar a la empresa de la situación de quiebra técnica en que se encuentra y para poner en marcha un plan de rescate a cuatro años que relance la empresa, que registró pérdidas por 352 millones en 2018.

Pero esta ampliación está condicionada también a conseguir, antes del 18 de julio, un acuerdo con los bancos acreedores, a los que Dia adeuda más de 900 millones de euros. Fridman ya está negociando con las entidades, capitaneadas por el Banco Santander, para que acepten aplazar los vencimientos a 2023 y que la empresa pueda dedicar a su plan de rescate, y no a amortizar deuda, el dinero que saque de la venta de las perfumerías Clarel y los supermercados mayoristas Max Descuento. Los plazos son importantes, porque en los términos actuales, la empresa tendría que afrontar pagos de deuda el próximo 31 de mayo y el vencimiento de 307 millones en bonos en julio.

Por ello, Letterone advierte a los accionistas de que si la opa no obtiene un resultado positivo o no se alcanza el acuerdo con los bancos, "el consejo de administración de DIA podría estar obligado a tomar medidas en relación con la situación financiera de la Compañía como, por ejemplo, la declaración de insolvencia o la capitalización de deuda por parte de los bancos acreedores" pasados dos meses de la junta de accionistas, el 20 de mayo. Es decir, advierte de que si no apoyan su opa, la empresa podría irse a pique. También advierte a los accionistas que no vendan de que si la opa triunfa, compartirán con Letterone "el importante riesgo de ejecución que conlleva un plan de restructuración que no tiene garantía de éxito y que tardará varios años en potencialmente ofrecer resultados positivos". Y avisa de que no habrá dividendos "en los próximos años".