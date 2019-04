Un inspector de Bankia admite su “error” y “falta de coraje” al avalar las cuentas poco antes de salir a Bolsa

"Fue un error de falta de coraje que contradice todo lo que he dicho antes". El testimonio de José Antonio Casaus, jefe de la inspección del Banco de España en Bankia, que está declarando este martes en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad, era uno de los más esperados. Casaus es el autor de varios correos internos en los que alertó de la falta de viabilidad de BFA-Bankia y en los que no recomendaba salir a Bolsa sino vender a un grupo extranjero. Este martes ha reconocido que cometió un "error" al avalar en un informe de marzo de 2011 que los saneamientos de Bankia, de 6.000 millones de euros, eran suficientes. Pero no lo eran. Él creía que faltaban 10.000 millones.

Según ha explicado, su informe inicial de seguimiento sobre la situación de la entidad y de los procesos de integración a 31 de diciembre de 2010 no incluía un párrafo que posteriormente añadió a petición de sus superiores en Cibeles. "Sabes nuestra opinión de que faltan por lo menos otros 10.000 millones de euros", asegura que le dijo a su jefe, Pedro Comín, que replicó: "Poned una cosa que no comprometa mucho". Lo hicieron. "Este fue nuestro gran error", ha admitido. "Lo metimos contra lo que pensábamos". Ese párrafo decía que los saneamientos registrados en la integración eran suficientes para afrontar el deterioro de los activos crediticios y que estaban bien cubiertos para los dos próximos años.

Casaus asegura que los inspectores no alertaron del estado real de BFA-Bankia hasta abril de 2011, tres meses antes de la salida a Bolsa, cuando vieron "la primera foto trimestral" del grupo. Era "inviable" y "un banco en caída libre", según su opinión, y sin ayudas públicas no tenía ningún futuro.

En cuanto a la salida a Bolsa de Bankia, Casaus ha señalado que pocos días antes el Banco de España no sabía qué activos iban a ir a Bankia y cuáles a BFA. "No eran las condiciones para sacar a Bolsa una entidad, no estaba delimitado el perímetro de lo que salía a Bolsa, eso fue una imprudencia", ha criticado. "Fue un proceso acelerado, forzado y con riesgo operacional", ha añadido.

Casaus también se ha referido a la mala gestión de los directivos de las cajas en cuanto a la gobernanza de las entidades. "Observamos cosas con las políticas retributivas que no nos gustaban nada", ha asegurado. Pese a que la situación era delicada, ha dicho: "Veíamos una alegría... Con las prejubilaciones, la gente se iba a sus casas cobrando prácticamente lo mismo. Me parece increíble, más porque habían entrado ayudas públicas". Casaus asegura que los directivos no gestionaban la entidad como si estuviera en crisis.

También ha criticado los bonus que cobraron los gestores de Caja Madrid, una de las cajas que se unieron para crear Bankia. Estaban basados, ha explicado, en "algo tan peregrino como crecer el negocio. Hombre, no, ponga usted objetivos de calidad, de saneamientos. Solo crecer. Si crecer es muy fácil en un banco: le das préstamos al primero que pase por la calle y creces".

Según ha explicado Casaus, los gestores le dijeron: "Vamos a sumar el negocio de las otras seis cajas y así alcanzamos el objetivo. Ahí fue la primera vez que vi indicios de delito". La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le ha cortado en ese punto asegurando: "Eso lo omite usted, que nos corresponde a nosotros determinarlo".