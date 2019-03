Mapfre reconoce que Caser no ha respondido a su interés por comprarla

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha reconocido este lunes ante los inversores que Caser no ha respondido a la carta que le envío a finales de febrero expresándole su interés en un acuerdo de compra. Fuentes de la aseguradora presidida por Huertas aseguran que ha transcurrido un mes desde que enviaron la misiva y no han obtenido ninguna respuesta lo que les lleva a pensar que no hay interés en la operación por parte de Caser. Aún así, desde Mapfre descartan que renuncien a comprarla.

Por otra parte, Mapfre prevé alcanzar 30.000 millones de euros en ingresos en 2021, con un aumento medio anual de sus primas del 5% y un 'payout' entre el 50% y el 65% de sus beneficios, según recoge su Plan Estratégico 2019-2021 remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho plan, bajo el título Tranformándonos para crecer y mejorar la rentabilidad, destaca su compromiso con el inversor, con dividendos estables y crecientes y un objetivo de ROE (rentabilidad sobre recursos propios) del 10%, promedio 2019-2021.

Asimismo, la compañía buscará potenciar su negocio de vida, con un crecimiento promedio de las primas de riesgo del 8% anual a tipos constantes, con un ratio combinado promedio en el trienio del 96% y un ratio de solvencia del 200%.

Por otro lado, Mapfre realizará más de 10 millones de transacciones robotizadas y se desarrollará una plataforma de analítica avanzada para incorporar nuevas formas de información no estructurada y mejorar la atención del cliente.