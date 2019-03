El exjugador de la NBA Chuck Person se declara culpable en un caso de corrupción

El exjugador de la NBA, Chuck Person, se ha declarado culpable este martes en un caso de soborno, corrupción y fraude que empaña la imagen del baloncesto universitario estadounidense desde 2017. Concretamente el exdeportista, de 54 años, se ha declarado culpable de recibir decenas de miles de dólares en sobornos, a cambio de conseguir que atletas universitarios que tuvieran potencial para entrar en el ambiente profesional contrataran a un asesor financiero en Pittsburgh.

En una conversación grabada, presentada por la Fiscalía meses atrás, Person además le advertía a uno de los jugadores que mantuviese su relación con el asesor financiero en secreto. "No le digas nada a nadie. No lo compartas con tus hermanas ni con tus compañeros de equipo. Es muy importante porque esto es una violación de las reglas, pero así es como los jugadores de la NBA hacen las cosas", recoge The New York Times.

El exdeportista ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía en el que se declara culpable de un cargo de conspiración para cometer soborno, a cambio de pasar entre 24 y 30 meses en prisión y renunciar a los 91.500 dólares (80.300 euros) que recibió en sobornos. Si el atleta hubiera continuado con el juicio, se hubiera enfrentado hasta a cinco años en la cárcel.

Person compitió durante 13 años en la NBA (National Basketball Association) y fue galardonado en 1987 con el premio Rookie del Año, el cual entrega la liga profesional al jugador más destacado de la temporada. Tras su retiro en el año 2000, el estadounidense empezó su carrera como ayudante de campo en importantes equipos como los Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Lakers. En 2015 volvió a la Universidad de Auburn, equipo donde Person jugó en su periodo universitario, pero esta vez lo hizo como ayudante de campo, un puesto que mantuvo entre 2014 y 2017, antes de ser arrestado junto a otros nueve entrenadores, directivos, asesores financieros y representantes, en uno de los escándalos de corrupción deportiva más grande de los últimos tiempos.

"Chuck Person abusó de su posición como entrenador y mentor de los estudiantes-atletas a cambio de ganancias personales", ha afirmado el Fiscal Federal de Manhattan, Geoffrey Berman, a través de un comunicado. "Al aceptar decenas de miles de dólares en sobornos, Person no solo colocó su ganancia financiera por encima de sus obligaciones con su empleador y con los deportistas que entrenaba, sino que además violó la ley".

Al igual que Person, otros cinco acusados en este caso se han declarado culpables: el asesor financiero Munish Sood, el exconsultor de Adidas Thomas “T.J.” Gassnola, el ex ayudante de campo de la Universidad del Sur de California Tony Bland, el ex ayudante de campo de la Universidad Estatal de Oklahoma Lamont Evans, y el ex ayudante de campo de la Universidad de Arizona Emanuel “Book” Richardson.

Por otra parte, el ex ejecutivo AG de Adidas James Gatto, el agente Christian Dawkins y el consultor Merl Code, fueron condenados el pasado octubre por canalizar pagos ilícitos a familiares de los deportistas y ocultarlos. Gatto fue sentenciado a nueve meses en prisión, mientras que Code y Dawkins recibieron cada uno seis meses. Rashan Michel, un exárbitro de la NBA que operaba una tienda de ropa deportiva en Atlanta, tiene previsto ir a juicio el próximo junio acusado de facilitar los sobornos.