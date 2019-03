Pedro Sánchez: “La norma laboral debe alcanzar a las nuevas formas de empleo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguracion de la II Conferencia Nacional Tripartita. En vídeo, declaraciones de Sánchez. Jaime Villanueva | EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes que la revolución tecnológica no traiga consigo la degradación de las condiciones laborales. "No podemos interiorizar la precariedad como algo inevitable", ha defendido. "Es crucial extender la normativa laboral y la protección social a las nuevas formas de empleo", ha continuado. No los ha citado expresamente, pero el presidente se refería a colectivos como los repartidores de empresas de comida a domicilio y otro tipo de trabajadores contratados a través de plataformas digitales.

Sánchez ha pronunciado estas palabras en la II Conferencia sobre El futuro del trabajo que queremos, en la que estaban presentes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio; el director general de la OIT, Guy Ryder; los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Antonio Cuerva.

En su discurso, el presidente del Gobierno ha incidido en varias ocasiones en la necesidad de luchar contra la precariedad por las consecuencias que puede tener: "La degradación de las condiciones laborales no es inocua. La crisis de la democracia es también la crisis del empleo".

¿Cambios en la reforma laboral?

Si algo ha estado ausente en las palabras de Sánchez, ha sido la referencia directa o indirecta acerca de si habrá un decreto para cambiar aspectos de la reforma laboral del PP. Su Gobierno y el grupo socialista en el Congreso están negociando con otros partidos y los agentes sociales para aprobar uno antes de las elecciones, pero en el discurso de hoy no ha dicho nada sobre esta posibilidad.

Sí que ha hablado el presidente, en la semana del Día Internacional de la Mujer, de la igualdad entre hombres y mujeres. En sus primeras palabras ha mencionado la igualdad "como factor de cohesión social, sobre todo entre géneros". "Queda mucho por hacer, pero caminamos en la dirección correcta", ha continuado.

Sobre el futuro del trabajo, Sánchez ha enunciado una de las ideas que más se oyen cuando se habla de este asunto: destruirá y creará empleo. "Los tecnológicos crearán muchísimos empleos", ha lanzado el presidente, centrándose en el lado positivo.