Goirigolzarri sobre las escuchas de Villarejo para el BBVA: “Ni conocí, ni participé en nada”

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha indicado este lunes durante la presentación de resultados de la entidad que el escándalo por el supuesto espionaje que llevó a cabo BBVA, es "una enorme sorpresa" tanto para él como para el consejero delegado del banco, José Sevilla, y que nunca ha sospechado que nadie le estuviera grabando.

"He trabajo más de 30 años en el BBVA y le tengo gran cariño, no quiero que se me malinterprete. Ni José Sevilla, consejero delegado, ni yo supimos nada ni participamos en esos hechos (escuchas) en el caso de que hayan existido. Ha sido una sorpresa enorme todo lo publicado", ha señalado.

El que fuera número dos de Francisco González en el BBVA y que trabajó más de tres décadas en esa entidad, ha destacado el "extraordinario cariño" que tiene al banco azul y ha mostrado su deseo de ser "muy prudente" en sus declaraciones.

"Solo quiero lo mejor para el BBVA y el equipo del BBVA", ha asegurado Goirigolzarri, quien ha reconocido que el escándalo no es bueno para la reputación del sector. "El caso BBVA no es bueno para la reputación del sector", ha indicado.

Respecto a si intuía que podía haber sido grabado, Goirigolzarri ha sido contundente: "Nunca he sospechado que alguien me estuviera grabando ni lo sospecho ahora". Además, ha descartado emprender acciones legales contra la entidad con la información que tiene por el momento.

El presidente de Bankia no ha querido entrar a valorar la controvertida figura de Francisco González. "FG fue mi jefe durante ocho años, pero no hago comentarios sobre personas, ni ahora ni nunca", ha apostillado.

Además, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el equipo del BBVA está investigando la situación con la máxima diligencia posible. "Sobre la investigación del BBVA, estoy convencido de que lo harán con diligencia y profundidad", ha insistido.

La investigación se abre a raíz de las acusaciones sobre Francisco González por utilizar supuestamente a la firma de Villarejo para tener acceso en tiempo real a las llamadas telefónicas que se cruzaron en plena operación de asalto al banco de los principales promotores de la maniobra, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el industrial Juan Abelló y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

También se le ha acusado de haber espiado a decenas de personas, empresas e incluso medios de comunicación que habrían tenido una participación secundaria en esa ofensiva. El presunto cerebro de la Operación Tándem llegó a facilitar a directivos del BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos. "Obviamente estas prácticas no me parecen aceptables, digo lo mismo que el presidente Carlos Torres, en su carta a los empleados", ha zanjado.