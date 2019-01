La CNMV permite a Bankia dar información privilegiada al FROB

El FROB, pese a no contar con consejeros, tendrá información detallada de la marcha del banco. Bankia deberá mantenerlo informado sobre las "materias esenciales" y los directivos de la entidad deberán reunirse periódicamente con el FROB (al menos, cada trimestre) para informar de la "evolución" del banco. Tendrán acceso a "ciertas materias esenciales fundamentalmente reservadas a la junta de accionistas". El acuerdo incluye un listado, que hace referencia a los temas de los que debe remitir información: seguimiento mensual sobre ejecución presupuestaria, presupuesto anual, emisiones de acciones, resumen de la actividad del consejo y de sus comisiones y los informes que estos manejen.

Un pacto por el que un accionista de una empresa cotizada pueda recibir, sin estar en el consejo, información privilegiada a la que no tienen acceso los demás accionistas no tiene precedentes en España. El acuerdo sí presenta similitudes con el que firmó ABN Amro con el Estado holandés.

La CNMV reconoce que Bankia le consultó sobre si este mecanismo era adecuado. El supervisor bursátil, teniendo en cuenta la situación excepcional en este banco (más del 60% del capital lo controla el FROB), le dio permiso, aplicando una excepción que permite el reglamento de abuso de mercado en su artículo 10. También argumenta la excepción en el "interés social", que recoge la ley de sociedades de capital.

La CNMV seguirá vigilando

El FROB puede recibir esta información, pero será sometido al escrutinio de la CNMV, para que no tome decisiones que afecten al mercado haciendo uso de ella, apunta el supervisor.

Fuentes de la entidad no ven ningún problema en remitir esa información al FROB, de modo que pueda estar al día y a la vez respetar la gestión profesional de la entidad, algo que ya venía haciendo, según aseguran. Consideran que para los accionistas minoritarios es beneficioso que haya una mayoría de consejeros independientes. Recuerdan, además, que el FROB ya tiene acceso a la información de BFA, la matriz del banco, porque está en su consejo. Aseguran que la "pequeña parte" que solo tiene Bankia no tiene la suficiente relevancia financiera, por lo que no consideran que haya ningún problema. "Este acuerdo se ha hecho transparente y si la CNMV tuviera alguna matización lo diría", apuntan.