Cruasanes, vino y videojuegos: así invierten los futbolistas sus fortunas

“Muchos comienzan a invertir mediante banca privada o empresas de asesoramiento, recomendados por abogados, representantes e incluso compañeros de vestuario. Y también les llegan muchas propuestas a través de familia y amigos”, explica Carmelo Lázaro, director de grandes patrimonios de Tressis. Hasta el estallido de la crisis, la forma de inversión tradicional para los deportistas era el ladrillo, lo que dejó a algunos de ellos con grandes pérdidas cuando estalló la burbuja. “Era lo seguro, lo tangible y lo que les iba rentando. Ahora, las nuevas generaciones intentan invertir en su propio sector, en deporte”, añade Marc Menchén, director de la publicación deportiva Palco23.

Pese a este cambio generacional y las lecciones aprendidas, el sector inmobiliario mantiene un lugar importante en las carteras de los grandes deportistas. Eso sí, no con el mismo peso y ya lejos de las inversiones especulativas de antaño, como argumenta Alberto Rodríguez, socio del área legal y fiscal de PKF Attest. “Tienen una cartera más diversificada. Mantienen inversiones en el ladrillo, pero solo las más seguras. Sobre todo en inmuebles con un inquilino dentro, por norma general una gran empresa. Hablamos de grandes del retail como Mercadona, Eroski… Estos alquileres les dan una rentabilidad que no conseguirían en ninguna entidad financiera, en torno al 6%, y además se lo alquilan a clientes solventes y con contratos a largo plazo”.

Cruasanes de la firma donde ha invertido Álvaro Morata.

Este escenario de inversiones financieras y en empresas no es coto reservado para los deportistas de más éxito. “Siempre se piensa en los top, pero todos buscan invertir sus ahorros, aunque a una escala diferente porque el nivel de ingresos es mayor o menor”, sostiene Lázaro. Pese a ello, los más conocidos siempre son los más mediáticos: por ejemplo, Gerard Piqué y sus continuas inversiones en videojuegos, la nueva Copa Davis y la reciente compra del FC Andorra, u otros ya retirados como el brasileño Ronaldo Nazario, presidente desde el pasado verano del Real Valladolid. Pero si hay algo que los une a todos, tanto a galácticos como a terrenales, son los errores cometidos en algún momento a la hora de seleccionar dónde invertir su dinero. “La mala elección deja grandes fracasos. Por eso cada vez son más prudentes y se dejan asesorar más por profesionales”, añade Lázaro.

El riesgo de precipitarse

La recomendación repetida por los expertos consultados es no tener prisa por formar una buena cartera de inversión. “Algunos no se preocupan hasta que no terminan su carrera deportiva. Y otros quieren empezar demasiado pronto. Nosotros creemos que lo mejor es crear su estrategia de salida del mundo deportivo unos años antes de la retirada, en torno a los 30 años”, insiste Alberto Rodríguez, de PKF Attest. Así, en los primeros años de su vida profesional recomiendan ahorrar el máximo posible y luego invertirlo de forma ordenada con el objetivo de lograr una rentabilidad suficiente como para mantener su nivel de vida.

Además, las empresas especializadas en este tipo de clientes hacen hincapié en la importancia de que se realice una asesoría fiscal adecuada para evitar problemas con Hacienda, como ha ocurrido en numerosos casos de deportistas de élite en los últimos años. “A veces les ofrecen estructuras fiscales que no tienen fundamento. Es muy importante que ellos comprendan lo que le explican sus asesores. En caso contrario, suele ser una señal de que algo no se va a hacer conforme a la ley”, añaden expertos de PKF Attest.

El catálogo de errores típicos cometidos por los astros del balón es amplio. Uno de ellos es elegir proyectos sin una estrategia ni estudio previo del modelo de negocio. Estos fallos de planificación llevan a la ruina al menos a dos jugadores de cada vestuario (equivalente a un 10% de la plantilla de un club de LaLiga) en cinco años, según la Asociación Española de Futbolistas Internacionales. Una cifra que es incluso superior en Reino Unido, donde hasta tres de cada cinco exfutbolistas tienen problemas económicos un lustro después de colgar las botas, según un informe elaborado por la Premier League.

“La recomendación es que inviertan solo tras realizar un estudio profesional y en negocios que entiendan”, sostiene Rodríguez. Estos pasos ya los siguen grandes deportistas, que se han acercado más a las inversiones en el deporte, donde se ven capaces de aportar un valor añadido con su experiencia. De esta forma, muchos se han convertido en business angels (inversores en compañías que están generalmente en sus fases iniciales) aportando capital o su propia imagen por un porcentaje de la firma. Esa forma de inversión conlleva una elevada probabilidad de que la empresa no salga adelante, aunque no suele implicar una gran inyección de capital. Por lo tanto, las pérdidas son reducidas y, si hay ganancias, puede reportar una rentabilidad muy elevada. Entre los casos conocidos de éxito en este tipo de inversiones destaca el del ciclista Lance Armstrong, que invirtió 100.000 euros en Uber en 2009, cuando estaba valorada en 3,7 millones. Ahora, una década después, se estima que la empresa vale 27.000 veces más.

Además, esta vía gana adeptos tras el fracaso cosechado en empresas con un modelo de negocio difuso. “A veces se han embarcado en proyectos difíciles de seguir donde solo ellos arriesgaban dinero, y en muchos casos han llegado a tener pérdidas desagradables”, recuerda el director de grandes patrimonios de Tressis.