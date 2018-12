Hoy es festivo en la Bolsa española: ¿Cuántos días cerrará en 2019?

Aunque a priori uno podría apostar a que Nochebuena es un día sin actividad en la Bolsa, en realidad no lo es. De hecho, este año, a muchos les habría encantado que hubiese sido festivo, en vista de la robusta caída prenavideña que registraron los parqués de casi todo el mundo. En España, pese a que se trata de una media jornada, con cierre a las dos de la tarde en vez de a las cinco y media, el Ibex cayó por debajo de los 8.500 puntos, un nivel en el que no ahondaba desde 2016. En realidad, el calendario bursátil apenas concede treguas lo largo del año. Este miércoles, día de San Esteban, es una de ellas, al menos en España, puesto que otros mercados no se toman ese respiro.

El calendario de sesiones bursátiles para 2019, fijado por Bancos y Mercados Españoles, la empresa que gestiona las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, apenas contiene seis días festivos a lo largo del año que no sean sábado o domingo. En el año entrante, no habrá jornada de Bolsa el martes 1 de enero, día de Año Nuevo, festivo en toda España; el viernes 19 y el lunes 22 de marzo, por la Semana Santa (Viernes Santo y Lunes de Resurrección); el miércoles 1 de mayo, día del Trabajo; y el miércoles 25 y jueves 26 de diciembre, Navidad y San Esteban.

Además, el 24 y el 31 de diciembre, habrá jornadas reducidas, hábiles solo hasta las dos de la tarde.

Así, el calendario bursátil deja pocas fiestas a los inversores, menos de la mitad de las que el calendario laboral concede al resto de trabajadores. En 2019, el calendario laboral contempla ocho festivos nacionales (otros años hay 10, pero en este caen en domingo el día de Reyes y el 8 de diciembre), a los que hay que sumar los festivos autonómicos y los locales.