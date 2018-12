Los barcos de Maersk llegan a la carretera

Amazon o Alibaba están cambiando la forma de consumir. “Eso implica una serie de exigencias de rapidez y fiabilidad en la entrega, mayor eficiencia. Inditex también ha cambiado el transporte y es una empresa que tenemos aquí. El mundo digital está haciendo que adaptemos nuestros sistemas”, explica el directivo de Maersk, Diego Perdones. Por ejemplo, la compañía está terminando de instalar sensores en los contenedores para que los clientes vean a qué temperatura viajan sus mercancías, e incluso para poder llegar a regularla. En materia de eficiencia tienen otros retos. “Cuando un cliente hace una reserva pero no envía la mercancía, no sufre penalizaciones. Hemos hecho una serie de intentos para ponerlas en marcha porque va a hacer más eficiente el sistema”, dice Perdones. También buscan la manera de aplicar el blockchain al transporte; formas nuevas de asegurar las cargas o de “desconsolidar” los contenedores (distribuir su contenido en puntos distintos). ¿Y cómo evolucionarán los precios? “Los retornos que tenemos no son los retornos con los que estamos satisfechos. El precio de transporte variará con los contratos, en algunos lugares bajarán y habrá que ajustar capacidad; en cambio, en otros subirán”. Otros retos como la piratería les quedan más lejos. “Transportamos un contenedor, no somos responsables del contenido. Sería imposible. No tenemos la capacidad legal. Lo que le puedo decir es que seguimos fielmente todas las regulaciones. Hay normas clarísimas de compliance y sistemas internos de denuncias”.