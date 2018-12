El interés medio de las hipotecas subió al 2% en noviembre, tras asumir la banca el pago del impuesto

No es un cambio muy significativo, pero es una subida y supone alcanzar los niveles de hace dos años. Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el tipo medio al que las entidades españolas concedieron créditos para hipotecas en noviembre fue del 2,009%, lo que le sitúa en el nivel de julio de 2016 cuando alcanzó el 2,007%.

Según estos datos, que proceden del Banco de España y han sido publicados por la Asociación Hipotecaria Española, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre fue del 2,009%, frente al 1,932% de un mes antes. En octubre subió 0,041 puntos respecto a septiembre y en noviembre ha escalado un 0,077 puntos.

La subida coincide con la escalada del euríbor, que viene ascendiendo ligeramente mes a mes desde febrero, (noviembre cerró en el -0,147%), así como la implantación de la nueva normativa hipotecaria modificada por el Gobierno el pasado 9 de noviembre que establece que el banco se debe hacer cargo del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). No obstante, antes de esa fecha los bancos ya empezaron a pagar el impuesto en previsión de que el Tribunal Supremo les obligara a hacerlo.

El euríbor, que acumula ya nueve meses consecutivos al alza, se adentró por primera vez en tasas negativas en febrero de 2016, cuando pasó de situarse en el 0,042% al -0,008%, coincidiendo con la implementación de políticas monetarias ultraexpansivas por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Por su parte, el tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro se situó en el 1,800% (referido al mes anterior), frente al 1,82% en el que se mantenía desde hace dos meses.

El sector bancario, de manera informal, comentó que si el AJD antes lo pagaba el cliente y ahora lo hacen las entidades, lo lógico sería que subieran los precios de las hipotecas. No obstante, algunas entidades, como Bankinter, dijeron que intentarían asumir el coste fiscal para no repercutirlo, al menos en su totalidad, al cliente. El AJD puede suponer alrededor de 2.500 euros, que reciben las haciendas autonómicas que así lo tienen establecido. En el País Vasco, por ejemplo, no se cobra este impuesto en los créditos de la primera vivienda.

No obstante, el Gobierno dijo que iba a vigilar que las entidades no repercutieran el impuesto a los clientes. En el consejo del 8 de noviembre se aprobó el decreto ley con el que modificó la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas, para que “nunca más” tengan que pagarlo los consumidores, sino que lo paguen los bancos.

Esta fue la respuesta del Gobierno al fallo del Supremo, que, enmendando una sentencia de mediados de octubre, dictaminó que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario. Además, Sánchez anunció también que llevará al Congreso la creación de una “autoridad independiente de protección de los clientes financieros”, un órgano para proteger a los ciudadanos de abusos y conflictos del sistema financiero.