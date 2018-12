Iberia ya no te cancelará el vuelo de vuelta si pierdes el de ida pero te podrá cobrar un recargo

Iberia no cancelará el vuelo de vuelta si el viajero pierde el vuelo de ida pero aplicará un recargo por la diferencia del precio de contratar solo el billete de regreso. Generalmente, la tarifa estándar del billete de un solo un trayecto es superior al que se consigue si se adquiere el billete de ida y vuelta.

De esta forma, Iberia cumple con la sentencia del Tribunal Supremo que recientemente declaró abusiva la cláusula aplicada por Iberia conocida como no show, que autoriza a la aerolínea a cancelar trayectos adquiridos en caso de no utilización de alguno de ellos como en los billetes de ida y vuelta.

La sentencia consideró que la decisión de abaratar los precios para el caso de la venta conjunta de varios tramos es una opción legítima de la compañía aérea, pero no supone que, una vez que ha comercializado un billete que incluye varios tramos a un precio inferior al que habría supuesto comercializarlos separadamente, la utilización por el cliente de alguno de esos tramos (por ejemplo, en un billete de ida y vuelta, la no utilización de la ida y sí solamente de la vuelta) cause un perjuicio a la compañía aérea, que ha cobrado el precio íntegro del billete que sacó a la venta, sin que la ausencia de un pasajero en el avión incremente sus costes, pues en todo caso sucedería lo contrario.

Precisamente, el director comercial de Iberia, Marco Sansavini, se refirió a este aspecto del fallo judicial para defender que, aunque la aerolínea no pueda cancelar el billete de vuelta como hasta ahora, sí puedo aplicar un precio distinto que si el viajero hubiera realizado todos los trayectos.

Sansavini indicó que “en próximas fechas” se publicará la nueva política de precios que se aplicará en estos casos a la que prefirió no llamar “recargo”, aunque aclaró que en ningún caso habrá reembolso al viajero que pierda un trayecto. No obstante, mientras estudian esas tarifas, Iberia ya está cumpliendo con la sentencia y no anula la vuelta a los viajeros que no realizan la ida sin modificación de precios. El presidente de Iberia, en un encuentro informativo, aclaró que esta cláusula es una práctica generalizada de todas las compañías.

Nuevas rutas

El grupo Iberia reforzará su capacidad durante 2019 con ocho destinos en la temporada de verano, y mayor capacidad en otras rutas donde ya opera. A partir del mes de junio, y de forma gradual, inaugurará los nuevos destinos, entre ellos Oslo y Bergen, en Noruega. Del 1 de junio y al 31 de septiembre, ofrecerá dos vuelos a la semana de Madrid a Bergen; mientras que los vuelos a Oslo se operarán durante todo el año a partir del 15 de junio.

Además, a lo largo de 2019, Iberia recibirá nueve aviones nuevos: cuatro A350-900 (el último empezará a operar en 2020) y cinco A320Neo que permitirán acometer ese crecimiento de capacidad, así como la renovación de su flota.

De esta manera, Iberia tomará posiciones en el mercado de origen de Norwegian, compañía aérea que ha despertado el interés de International Airlines Group (IAG), el holding propietario de Iberia y Vueling de cara a una futura adquisición, y que tiene una fuerte implantación en España.



Además de Oslo y Bergen, Iberia empezará también a volar el próximo verano a Génova (Italia), Bastia (Francia) y Corfú (Grecia). Además, Iberia Express tiene previsto volar a Bari (Italia) y Zadar (Croacia), mientras que Air Nostrum volará a Verona (Italia). En el largo recorrido, la compañía tiene previsto incrementar su oferta a Bogotá y Lima, pasando de siete a diez frecuencias semanales;

a Montevideo, Rio de Janeiro y Quito, hasta alcanzar el vuelo diario, y a Tokio, pasando de tres a cinco frecuencias semanales.



Con todo ello, según explicó Gallego, Iberia prevé un incremento de su oferta de vuelos del entorno del 6%, algo inferior al crecimiento del 7% experimentado en 2018, pero todavía importante.