China prohíbe a Apple vender varios de sus modelos tras una reclamación de Qualcomm

La batalla de patentes que Apple libra con Qualcomm se complica aún más, después de que un tribunal en China ordenara bloquear con carácter inmediato las ventas de varios de varios modelos del iPhone en el país.

La decisión judicial supone un importante revés legal para la tecnológica de Cupertino, que apostó fuerte por el mercado chino para potenciar los ingresos mientras de se estancan las ventas a escala global. La acciones de Apple caían un 2% tras el anuncio, aunque luego moderó las pérdidas. Los modelos afectados por esta orden cautelar del tribunal de Fuzhou son el iPhone 6S, el iPhone 6S Plus, el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone X.

El fabricante de procesadores estadounidense, Qualcomm, insiste en que busca proteger sus derechos de propiedad intelectual. Qualcomm pretende que su cliente, Apple, le compense adecuadamente por el uso de su tecnología. En concreto la decisión se refiere a dos patentes usadas en la fabricación del iPhone, el producto estrella de la firma que dirige Tim Cook. Una permite cambiar el tamaño de las fotografías. La otra, sirve para gestionar aplicaciones.

Apple precisa que solo afecta a dispositivos con el sistema operativo iOS 11, que se lanzó en 2017. Los últimos modelos usan una versión superior.

Los analistas de Wall Street anticipan que el impacto en los resultados de Apple será mínimo, ya que estiman que los modelos afectados por la prohibición representan actualmente un 10% de las ventas en la región. El mercado chino generó ingresos por valor de 11.400 millones de dólares en el cuatro trimestre, un 16% más respecto al mismo periodo de 2017.

La compleja batalla legal entre las dos multinacionales abarca otras jurisdicciones en la que se venden los teléfonos. Apple, sin embargo, niega cualquier violación y responde asegurando que recurrirá a todas las "opciones legales" posibles que tenga para aplacar las maniobras de Qualcomm. Es más, considera que este tipo de acciones ponen de relieve la desesperación de la compañía y recuerda que "sus prácticas ilegales están siendo investigadas por los reguladores".

La decisión del tribunal chino es preliminar. El mercado chino es de vital importancia para Apple, por lo que no se descarta que ambas compañías lleguen a un acuerdo.