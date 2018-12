Las grandes empresas dejan de reducir deuda y superan los resultados previos a la crisis

Las grandes empresas no financieras tuvieron un crecimiento de sus excedentes finales "muy elevado" en los nueve primeros meses del año, según la central de balances del Banco de España publicada este lunes, una encuesta que engloba datos de 926 sociedades hasta septiembre de 2018 y 7.829 hasta diciembre de 2017. Se considera que estas estadísticas presentan un cierto sesgo hacia las compañías de mayor tamaño.

Mientras que en en los tres primeros trimestres de 2017 los reconocimientos de minusvalías y deterioros hicieron que los resultados de las empresas retrocediesen, en el mismo periodo de 2018 las sociedades tuvieron un incremento de los beneficios extraordinarios y todavía menores costes financieros por los tipos bajos y la reducción de la deuda. Lo que ha provocado que los resultados del ejercicio sobre lo que producen (el llamado Valor Añadido Bruto) se hayan disparado un 59,5%. Según explican fuentes del Banco de España, estos resultados medidos sobre los productos y servicios que producen superan ya los niveles previos a la crisis. Además, la rentabilidad ordinaria del activo ha aumentado desde el 4,5% hasta el 4,7%.

Al mismo tiempo, según las cifras del Banco de España, el proceso de desendeudamiento puede haber llegado a su fin, y en 2018 el nivel de deuda ha experimentado un ligero repunte tras años de caídas. "Los datos indican que a nivel agregado está ocurriendo. Se ve también en las cifras de financiación. Lo cual no quiere decir que no haya muchas empresas que todavía no han terminado ese proceso de sanear endeudamiento", señalan.

La mejora de los beneficios va acompañada de unos mayores gastos de personal. Sin embargo, este año se ha producido una cierta desaceleración de la creación de empleo. Si el año pasado crecía un 2,5%, en 2018 solo avanza un 1,7%. El motivo de que se desembolse más en la plantilla pero crezca menos la contratación es que los salarios aumentan: un 1,5% en los nueve primeros meses de 2018 frente a repunte del 0,4% en 2017 y una caída del 0,8% en 2016.

El alza salarial es la mayor desde 2009 y sucede pese a que cuando se crea empleo se suele contratar con salarios más bajos y, por tanto, provoca un efecto composición que tira hacia abajo de las retribuciones medias. Curiosamente, el repunte de los salarios medios se está concentrando en aquellos sectores donde se genera empleo con menor intensidad. El Banco de España no ha querido establecer una relación directa y explica que también se puede deber a que las ramas que están creando más empleo pueden estar sufriendo más ese efecto composición al contratar a trabajadores con una productividad menor. En cualquier caso, la negociación de los convenios colectivos está arrojando una subidas salariales del entorno del 2%.

La creación de empleo se extiende ya a todos los sectores y, por cuarto año consecutivo, el número de empresas que contratan es mayor que el que destruye. En 2018, más de la mitad de compañías crearon empleo frente a algo más del 30% que despidió.

Además, la tasa de crecimiento del empleo fijo en estas empresas supera por primera vez a la del temporal: los indefinidos suben un 2%, muy por encima del 0,3% que avanzan los temporales. Fuentes del Banco de España subrayan que la aceleración de la contratación indefinida también se aprecia en la Encuesta de Población Activa del INE, aunque de forma gradual y todavía a tasas modestas.