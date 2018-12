Sinergias para la innovación

No todas las iniciativas en las que participan las cátedras están relacionadas directamente con el campo de la energía; algunas llevan la ingeniería a campos tan excitantes como el de las competiciones deportivas. La cátedra de la Fundación Cepsa de Sevilla, por ejemplo, concedió ayudas a un grupo de 60 alumnos del equipo ARUS Andalucía Racing para fabricar y diseñar un vehículo monoplaza que compitiese contra alumnos de otras 100 universidades en el ART-14, una reconocida prueba internacional de automovilismo universitario. Adrián Zafra, exalumno 10C, participó con la ayuda de la cátedra en la edición de 2016 del Moto Student, un proyecto en el que se enfrentan 54 universidades internacionales: “Hay que crear una motocicleta de competición de 250cc desde cero. Partes solamente del motor (que la organización proporciona a todos por igual), y tienes dos años para diseñar todas las piezas. No puedes incluir piezas comerciales o repetidas de otros años; hay que diseñarlas y construirlas”. Cuando por fin llega la competición, esta dura una semana. No es solo una carrera: los primeros días se hacen pruebas estáticas; luego, dinámicas, en las que se involucran pilotos profesionales, tu propio piloto, etcétera. Esto sí es innovar a todo trapo.