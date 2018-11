La firma de bodas Berketex Bride quiebra y deja a decenas de novias compuestas y sin vestido

La oleada de quiebras en tiendas de distribución en Reino Unido no para. Un día después de que la firma de moda para hombres Blue Inc anunciara que necesita un comprador urgentemente, la cadena de vestidos de boda Berketex Bride entró en concurso de acreedores este jueves. La compañía anunció este martes su cierre, que afecta a unas 300 novias que había reservado y pagado sus vestidos, según informaba este miércoles la versión digital del diario inglés The Guardian.

Las clientas de la firma se han visto muy sorprendidas por repentino cierre de Berketex Bride. The Guardian recoge las reacciones de las novias que han perdido su dinero. "Creo que estoy todavía en shock y totalmente descorazonada. Acabo de hablar con la empresa y, aunque pagué mi vestido de boda en agosto, me ha dicho que no me lo han hecho y que no lo voy a tener... ¡estoy muy decepcionada!", ha escrito Liz Moseley en su perfil de Facebook. Otra consumidora, Stephanie Redfern, dice que reservó el "vestido de sus sueños" en octubre. "Totalmente destrozada y descorazonada al saber que he perdido mi dinero y el vestido del que me había enamorado", ha afirmado.

La página web de la BBC, la televisión pública británica, recoge las historias de varias novias a las que el cierre de Berketex Bride les ha dejado sin el vestido de su boda que ya habían pagado. Uno de los casos es el de Vicky Morgan, de 29 años. Reservó el vestido para su boda, que se celebra en julio, en una tienda de Leicester y pagó unos 1.600 euros de los 2.300 que costaba. "Me quedé prendada de ese vestido. Era perfecto para mí", ha explicado. Morgan ha afirmado que cerró una cita para diciembre para probarse la prenda y que los empleados de la tienda que aseguraron que no tenía que preocuparse de nada, a pesar de que la franquicia de Berketer Bride de Newcastle había cerrado.

Aunque no todas las novias han perdido su dinero, la BBC también se hace eco de la historia de Holly Winterberry, que se casa en junio. Winterberry consiguió hacerse este martes con su vestido en la tienda de Edimburgo. Pidió que le fuera entregado de manera urgente después de ver comentarios en Facebook sobre las dificultades que estaba pasando la tienda. "No sé como voy a hacerme los arreglos del vestido, pero estoy muy aliviada de tenerlo y haber perdido solo 22 euros en lugar de 1130", explica.

La compañía escribió una publicación este martes en Facebook en la que no explicó si las clientas que han encargado pedidos y no los han recibido van a recuperar su dinero. Les remitían a escribir llamar o escribir a Wilson Field, el administrador que se ha hecho cargo de la quiebra. "El director de la empresa quiere expresar sus más sinceras disculpas por el repentino cierre y las molestias que está provocando a los consumidores", rezaba la publicación. La página web de Berketex Bride no ofrecía información este miércoles, solo aparecía un mensaje que decía que en la página se estaban haciendo "labores de mantenimiento".

Un portavoz de Wilson Field ha afirmado que Berketex Bride se enfrenta a numerosos problemas de liquidez. "Esta quiebra es otro ejemplo de lo mal que lo están pasando las empresas de distribución y cómo las compañías tienen que reinventarse para poder responder a las cambios de los hábitos de consumo y la compra online", según recoge la edición digital de The Guardian.

Este grupo de distribución de vestidos de novia ha sido uno de los más grandes de Reino Unido, con unas ventas por valor de 1,7 millones de euros el año pasado y 80 empleados, según informa la publicación especializada en moda Fashion Network. La empresa ha estado 50 años en funcionamiento y ha crecido gracias al progresivo incremento del gasto en bodas. Los cambios en la forma de celebrar estos eventos y la entrada de marcas no especializadas en el sector ha afectado de manera muy negativa a Berketex Bride.