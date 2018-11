La banca devuelve 2.300 millones a los clientes por cláusulas suelo que les cobró

Hasta el 31 de agosto de 2018, las entidades de crédito han recibido 1.166.485 solicitudes de devolución por vía extrajudicial de las cantidades cobradas indebidamente en cláusulas suelo. La cifra supone 30.000 casos más que hace seis meses, último dato disponible. De las solicitudes admitidas a trámite, el 68,5% (517.502) han sido estimadas por las entidades y, de estas, el 93% finalizaron con acuerdo entre las partes. El importe total para devolución es de 2.292 millones, lo que supone un importe medio devuelto a los clientes de 4.430 euros.

Sin embargo, las entidades han rechazado devolver el dinero en 226.148 casos, el 29,9% de las admitidas a trámite, pese a tener cláusulas suelo. En estos casos, los bancos mantienen que las cláusulas no estaban ocultas. Al cliente solo le queda la vía judicial si quiere seguir reclamando el dinero. No se admitieron a trámite el 34,6%. De estas, en el 54% no había cláusula suelo o el reclamante no era consumidor. El 46% restante no se admitió por estar pendiente de juicio, entre otras causas. En esta reunión está presente Economía, el Banco de España y representantes de los consumidores.

Sin embargo, para Adicae, representante del Consejo de Consumidores y Usuarios en la Comisión, los números demuestran el "absoluto fracaso" de un mecanismo que "otorga arbitrariedad clara a las entidades" para manejar las reclamaciones "a su antojo". La asociación ve insuficiente la cantidad media reintegrada a cada consumidor, que debería ser de 12.000 euros, según sus estimaciones. En su opinión, la falta de solución de esta vía se suma al "colapso" de los juzgados especializados en materia hipotecaria, que en año y medio "han resuelto tan sólo un 24 %". Por lo que, concluye, "parece claro que el interés de las entidades es enviar a los afectados, de uno en uno" a reclamar judicialmente y retrasar lo máximo su posible resarcimiento.