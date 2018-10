El 63% del fondo del Gobierno para la internacionalización se queda sin uso

El Gobierno creó en 2010 el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), con el que pretendía financiar a las compañías que no hallaban en el mercado créditos para sus exportaciones o inversiones en filiales en el exterior. Ocho años después, ese fondo aún no ha levantado el vuelo. El 63% de los 500 millones disponibles el año pasado no se tocó pese a las dificultades de las pymes para obtener crédito de la banca comercial para ese tipo de operaciones.