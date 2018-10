El Corte Inglés vende un centro comercial en Valencia por 90 millones

El Corte Inglés está "ultimando" un acuerdo con la inmobiliaria Corpfin Real Estate para venderle el edificio del número 1 de la calle Colón de Valencia por 90 millones de euros. La empresa, que tiene allí una tienda dedicada a la moda juvenil e infantil, seguirá ocupando las cinco plantas del inmueble en régimen de alquiler, según han confirmado fuentes cercanas a la operación.

El del número 1 de la calle de Colón es uno de los tres edificios que la cadena de grandes almacenes posee en esa zona de la ciudad, además de los dos inmuebles que componen el centro comercial de Pintor Sorolla, en el número 27 de la calle Colón y en el 26 de la calle Pintor Sorolla. Se trata de un centro más pequeño que los otros dos, con un sótano con aparcamiento, el bajo y cinco plantas en altura, de las que El Corte Inglés ocupa tres. Fue adquirido a la cadena británica Marks & Spencer en 2001.

La venta no supone cambios ni para la oferta comercial ni para los empleados. El Corte Inglés mantendrá allí la tienda especializada en moda joven y de niños y será el inquilino de Corpfin a largo plazo, aunque las fuentes consultadas no han precisado la duración del alquiler.

En el folleto que la empresa entregó a las autoridades bursátiles irlandesas para la reciente emisión de bonos corporativos por 600 millones de euros, El Corte Inglés mencionaba como una de sus fortalezas una cartera inmobiliaria en propiedad valorada en 17.000 millones de euros ubicada en las mejores zonas de las principales ciudades de España. Los edificios de Valencia representan un 6% de esos 17.000 millones.

No obstante, también mencionaba que recientemente había vendido activos inmobiliarios no estratégicos por valor de 500 millones de euros para cancelar deuda —que asciende a 3.652 millones de euros— y señalaba que era una estrategia que podría seguir en el futuro: "Actualmente, valoramos la desinversión de otros activos inmobiliarios no estratégicos", señalaba el folleto. Sin embargo, las fuentes consultadas desvinculan la venta de esta estrategia y la ven como una oportunidad que ha surgido y se ha aprovechado. No consideraban el edificio de Colon 1 como un activo estratégico de la cartera inmobiliaria y se ha procedido a la venta y alquiler.