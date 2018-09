Fomento confía con tener operativo el Corredor Mediterráneo en 2021

El corredor mediterráneo, la conexión ferroviaria de mercancías y de alta velocidad que pretende unir todas las grandes ciudades del arco mediterráneo español, tiene una nueva fecha límite después de años de retraso. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha mostrado este jueves el compromiso del Gobierno con esta infraestructura y ha asegurado que, en 2021, toda la red ferroviaria del corredor mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera francesa, estará "operativa", aunque ha admitido que para que toda la obra esté completa el plazo deberá ampliarse unos años. Ábalos también ha asegurado que el año que viene se habrán licitado todas las obras "excepto algunos problemas puntuales".

El ministro se ha expresado así en un encuentro en el Palacio de Congresos de Barcelona al que han asistido 1.400 empresarios y profesionales unidos por una de las grandes reivindicaciones que comparten las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. La convocatoria la lideraba la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que ha impulsado en los últimos años la plataforma #QuieroCorredor. En el acto estaban presentes empresarios como Juan Rosell (presidente de la CEOE), Joaquim Gay de Montellà (presidente de Foment del Treball), Jordi Gual (presidente de CaixaBank), Juan Roig (Mercadona) o Juan José Brugera (presidente de Colonial y del Cercle d'Economia), entre muchos otros.

En el plano político, además del ministro de Fomento, han asistido el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y del de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras. El gran ausente ha sido el presidente de la Generalitat Quim Torra, quien ha delegado la representación en el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

Ante toda esta representación del arco mediterráneo español, Ábalos ha afirmado que el corredor ferroviario está "en la recta final", y que solo falta un "impulso técnico, porque el impulso financiero ya está cubierto". En principio los plazos con los que se trabajaba para el Corredor Mediterráneo apuntaban a que la conexión entre Almería y la frontera francesa estaría en 2023 y el que unirá Algeciras con Francia, en 2025. Ábalos ha adelantado los plazos: en 2019 estarán casi todos los tramos licitados, y en 2021 la red estará operativa. Aún así, ha puntualizado que no quiere hacer "voluntarismo político" y ha recordado que estas son las fechas con las que se trabaja según las previsiones en base a la situación actual.

Para defender el compromiso del actual Gobierno con la infraestructura, Ábalos ha puesto como ejemplo el crecimiento de las licitaciones entre julio y agosto en las obras públicas: más del 80 % de lo licitado han sido para proyectos de ferrocarril y el 40 % de estas se han destinado al Corredor Mediterráneo. Además, el ministro ha explicado que este mismo jueves el Consejo de Administración de Adif aprobará obras por valor de 443 millones para Almería. A pesar del compromiso del Gobierno ratificado por el ministro, Ábalos ha recordado que el proyecto es europeo y ha pedido al Gobierno francés y a la Comisión Europea que se impliquen para conectar los corredores en Europa.

El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha celebrado el compromiso del Gobierno y los plazos de finalización, aunque ha expresado "cierta preocupación". "Lo que ha dicho el ministro significa que los dos tramos catalanes pendientes, la plataforma entre Vandellòs y Tarragona y el tramo entre Tarragona y Castellbisbal, se finalizarán. Pero el corredor no es solo los puntos por los que pasa, sino que es lo que conecta, y eso lo hemos echado en falta", ha dicho. Calvet se ha referido así a la conexión con los puertos de Tarragona y Barcelona, así como con los centros logísticos, cuyo calendario no ha sido detallado por el ministro. "En 2013 se firmó un convenio para los accesos en el puerto de Barcelona y todavía no se ha cumplido", ha recordado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha felicitado al Gobierno de Pedro Sánchez por el compromiso con esta infraestructura. "Se ha visibilizado claramente el absurdo de lo que se ha hecho hasta ahora con el corredor. El centralismo no es inteligente, ha constituido un freno a la economía española", ha aseverado. Puig también ha lamentado la ausencia de su homólogo catalán. "Durante 20 años en la Comunidad Valenciana no se quería saber nada de Cataluña, y ahora parece que es Cataluña la que no quiere saber nada de nosotros. Queremos tender puentes y que sean fuertes, me hubiese gustado que [Torra] hubiese estado aquí en un día como hoy", ha dicho.