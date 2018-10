“La Bolsa de EE UU está en la fase final del ciclo”

Pregunta. ¿En qué se diferencia su estrategia de crecimiento de la de Boris Collardi, su antecesor en el cargo?

Respuesta. Formo parte del consejo ejecutivo desde hace 17 años. Mi intención no es cambiarlo todo. La diferencia es que intentamos centrar un poco más el negocio en localizar los mercados de mayor potencial, los más interesantes. Ver en cuáles podemos tener más éxito y desafiarlos con nuestros productos y servicios.

P. Los activos bajo gestión aumentaron un 3% el año pasado. ¿Qué previsiones manejan para este año?

R. Esa cifra es un récord para Julius Baer. Nos sitúa como el noveno banco de gestión de patrimonios del mundo. Vamos a crecer entre un 4% y un 6% anual. Es el objetivo, y lo cumpliremos.

P. Acaban de contratar a 80 asesores. ¿Por qué? ¿Qué espera de este factor humano?

R. El crecimiento procede de tres fuentes: compras, contratación de gestores y la expansión de nuestra actual base de clientes. Por lo tanto, contratar asesores es una vía importante de desarrollo. Dije al principio de año que queríamos crecer a partir de unos 80 profesionales. Pero le corregiré un poco esa cifra porque adquirimos una compañía en Brasil donde hay entre 13 y 15 gestores. Mi previsión es que a final de año estaremos cerca de los 100.

P. Pensando en ese factor humano, ¿utilizan robots para invertir el dinero de sus clientes?

R. La complejidad de la gestión de los activos ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Hay restricciones en la distribución de ciertos instrumentos financieros, normativas internacionales que los afectan, reglas más estrictas. En este ambiente tan complejo resulta muy importante respaldar el trabajo del gestor con tecnología. Por eso tenemos lo que denominamos robo-assistants en contraposición a los robo-advisors. Reciben ese nombre porque no llamamos directamente al cliente. Es al gestor a quien le damos la información: análisis, ingeniería; toda la maquinaria. Y es él quien interactúa con el inversor.

P. ¿De qué trata en nuestro tiempo invertir? ¿Siempre de retornos?

R. Desde luego, el retorno resulta muy importante. Es lo que al final del día ofrecemos a nuestros clientes. Pero también es verdad que como Julius Baer es una empresa familiar, que ha pertenecido a la misma familia durante cinco generaciones, aportamos un acercamiento más holístico. Empezamos siendo una familia que daba servicio a otras familias. De ahí que algunas veces digo que somos como un gran multifamily office. Esta visión holística es algo que nos distingue de la competencia.

P. En los últimos seis meses se han hecho con el gestor brasileño de altos patrimonios Reliance, consolidado su posición en la gestora italiana Kairos y establecido la joint venture entre el banco privado Thai y el Siam Commercial Bank (Tailandia). ¿Veremos más operaciones corporativas?

R. Para nosotros es un elemento muy importante del crecimiento. Analizamos continuamente el mercado. Si hay alguna oportunidad, sin duda la conocemos. Porque la gente sabe que queremos seguir creciendo también de manera inorgánica. Los últimos cuatro años los precios han sido muy altos y esto se debe a que hay más compradores que vendedores. Cuando todo el mundo quiere comprar, los costes suben. Por eso no hemos sido más activos. Ahora bien, si el precio, la calidad o la cultura no encajan con lo que estamos buscando, no entramos. Pero continuaremos estudiando operaciones. Si hay oportunidades, las aprovecharemos.

P. Entonces, ¿cuál es su estrategia? ¿Centrarse en nuevos mercados?

R. Nuestra estrategia es muy global. Tenemos el 50% de los activos de los clientes en lo que llamamos mercados maduros y el resto en mercados en crecimiento. La propuesta no es crecer solo en estos últimos, sino también en los maduros. Hemos tenido mucho éxito. No puedo revelar el crecimiento este año en España, pero ha sido bueno. También en Alemania y Reino Unido.

P. ¿Están pensando en entrar en el mercado estadounidense?

R. Son rumores. Puedo decirle que hemos redefinido un poco nuestra estrategia para América Latina centrándonos en México, Brasil y Argentina. Pero no hay nada decidido sobre Estados Unidos.

P. ¿Qué análisis hace del entorno macroeconómico?

R. Veo dos caras de una misma moneda. La situación económica todavía es positiva si analizamos las tasas de crecimiento en Estados Unidos, Europa e incluso España. Además, la calidad de los balances de las empresas refuerza esa idea. El otro lado es la situación geopolítica. Ahí vemos volatilidad y ciertos riesgos. Uno de ellos son las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. De fondo encontramos la subida de tipos y los bancos centrales reduciendo la liquidez. Pero nosotros pensamos que los mercados aún tienen recorrido y aconsejamos a los clientes que sigan invirtiendo en Bolsa. Les decimos: no pierdan oportunidades, pero diversifiquen bien.

P. La subida de la Bolsa estadounidense parece no tener fin.

R. Nada dura para siempre, y el ciclo, tras años de crecimiento, está en la fase final. Pero la economía todavía ofrece buenos números.

P. Algunos economistas vaticinan que la próxima recesión en Estados Unidos llegará en 2020. ¿Cuál es su opinión?

R. En este tema, la cuestión es si el aterrizaje será brusco o suave. Puede ser en 2019, 2020 o 2021. Pero el escenario más probable que manejamos es que en los próximos dos años el mercado seguirá comportándose bien. Quizá podríamos ver una bajada en 2020 o 2021.

P. Sus clientes son el 1% del mundo. Los ricos o los muy ricos. ¿Cuál es su lectura de este gran problema del planeta que es la inequidad?

R. Tenemos una fundación, creada por la familia, que desempeña diferentes misiones. Una es apoyar el arte contemporáneo, pero también impulsa proyectos educativos que ayudan a reducir esa brecha. Estas iniciativas se las mostramos a nuestros clientes para que coinviertan en ellas. Es algo pequeño; sin embargo, es una forma de reducir la fractura.