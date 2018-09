Las propuestas del Pacto de Toledo sobre pensiones pueden llegar al Congreso en octubre

Las recomendaciones para la sostenibilidad del sistema de pensiones podrían estar disponibles para el mes de octubre. La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos (PP), considera factible que para el próximo mes estén cerradas para facilitar el mantenimiento y suficiencia del sistema de la Seguridad Social. El objetivo sería que se pudieran debatir en el pleno del Congreso ese mismo mes. "Es el momento de que esta comisión dé los pasos adelante para resolver ya las diferencias entre los grupos políticos", ha aseverado Villalobos, que ha sostenido que "no se pueden prorrogar más" las resoluciones y recomendaciones de la comisión. "No podemos prorrogarlo más. No podemos seguir aumentando la inquietud de los pensionistas, y todos los partidos políticos tienen la obligación de llegar a consensos", ha incidido.

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó el pasado mes de agosto los 18.839.814 ocupados, cifra que supone una caída de casi 203.000 personas respecto a julio (descenso del 1,07%). Se trata de la bajada más relevante en el mes de agosto desde 2008, año del inicio de la crisis. La pensión media es de 956,13 euros mensuales, por 1.101,73 euros de la de jubilación. La pensión máxima es de 2.614,96 euros al mes.

"Vamos a remar para mantener el sistema público de pensiones, estupendo que haya un acuerdo, pero tiene que ser sobre el mandato constitucional y no seguir en la senda del recorte de las pensiones", ha observado Yolanda Díaz, portavoz de Empleo de Unidos Podemos. La prioridad del partido de Pablo Iglesias y sus aliados es revalorizar por ley las pensiones y suprimir el factor de sostenibilidad. De momento, el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han acordado en las negociaciones parra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del año que viene revalorizar las pensiones de 2018 y 2019 conforme al IPC con un pago único al final de cada ejercicio. Una solución, no obstante, que en Unidos Podemos consideran "coyuntural".

"Las pensiones no contributivas no dan respuesta a las necesidades de protección no contributiva", también ha recalcado Díaz. Uno de los debates actuales gira alrededor de si las pensiones de viudedad deberían ser contributivas y no se saquen de los presupuestos de la Seguridad Social.

La Seguridad Social abonó en julio los atrasos derivados de la subida de las pensiones correspondientes a 9,5 millones de prestaciones. De esta forma se abonó (en una minipaga especial) la diferencia entre la subida del 0,25% a las pensiones efectuada a principios de año con el aumento del 1,6% para todas las pensiones y del 3% para las mínimas, que entraron en vigor con los presupuestos de este año.

Por otra parte, los grupos parlamentarios del PSOE, del PP y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han coincidido hoy en que las pensiones de viudedad no salgan del sistema contributivo de la Seguridad Social, uno de los temas que estaban hoy en la agenda de la reunión. La directora de la Fundación Mujeres y miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, Marisa Sotelo, ha comparecido hoy en la comisión y ha recordado que la brecha de género en términos de pensiones se sitúa entre el 38% y el 39%. Sotelo ha señalado que habría que reformar la pensión de viudedad "con mucho cuidado, sin sacarla del sistema y sin tocar derechos adquiridos", para que ver si es compatible con otras prestaciones y si debe mejorarse en determinados supuestos económicos.