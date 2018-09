La ministra de Industria no aclara si habrá ‘tasa Google’ en 2019

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no quiso desvelar si el Gobierno llevará a los próximos Presupuestos Generales del Estado un gravamen especial a las compañías tecnológicas, más conocido como tasa Google, limitándose a señalar que habrá “una revisión de la fiscalidad”.

"Se adelantan titulares, pero ahora mismo lo único que estamos haciendo es una revisión de la fiscalidad, porque hay muchas lagunas, y tenemos que ver las formas de que no haya una competencia desleal", aseguró Maroto tras inaugurar en Santander el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de la patronal tecnológica Ametic.

Precisamente, la patronal Ametic , por boca de su presidente, Pedro Mier, ha advertido, en declaraciones a los periodistas, que es un "error total" vincular la sostenibilidad del sistema de pensiones a la creación de un nuevo impuesto a las empresas tecnológicas ", y ha pedido "soluciones globales para problemas globales".

Para Ametic, la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que pasar por la creación de muchos empleos y que estén bien pagados, lo que produce "un círculo virtuoso", por lo que ha defendido que no se grave a los sectores, como el tecnológico, que crean empleos. Mier hizo hincapié, además, en que no se puede dar "soluciones locales a problemas globales", ya que, en su opinión, implica "un riesgo tremendo de ponerte en desigualdad competitiva". A su juicio, las soluciones deben estar coordinadas "como mínimo" a nivel europeo, si no mundialmente.

Apoyo a la digitalización

La ministra aseguró que los próximos Presupuestos del Estado van a suponer una "intensificación" de los programas de apoyo a la digitalización de la industria, en sintonía con lo que reclama el sector al Gobierno.

En respuesta, la ministra dijo que de cara a los Presupuestos de 209, el Ejecutivo va a "intensificar los programas de apoyo a la digitalización de la industria, porque hemos perdido mucho tiempo y no nos podemos quedar atrás".

Por eso, confió en que los grupos de la oposición apoyen unos presupuestos que van a suponer "una apuesta clara por la digitalización de la economía". "Los que voten en contra de unos presupuestos que van a traer una mejora tendrán que explicarlo", avisó.