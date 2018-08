Amazon desembarca en Bizkaia con un centro logístico que operará en 2019

El gigante del comercio electrónico, Amazon desembarca en Bizkaia. La empresa de Jeff Bezos ya está preparando el pabellón con el que en 2019 quiere empezar a ofrecer servicios a sus clientes del País Vasco. La firma ha solicitado licencia de actividad en el polígono industrial de La Cruz en Lezama, y varios trabajadores están ya en el interior de la lonja alquilada para preparar la entrada de la maquinaria y los robots necesarios para recibir, ordenar y distribuir la paquetería.

Amazon tiene previsto abrir otros 24 centros logísticos en toda España. El mayor está en Toledo, dispone de 200.000 metros cuadrados y se suma a los de Getafe con 58.000 metros cuadrados y Alcobendas con 15.000, para suministrar a todo el centro de la península, además el nuevo pabellón de El Prat del Llobregat, en Barcelona con 63.000, en el que trabajan más de 700 personas. De momento no se conoce la inversión que va a realizar Bezos en Bizkaia.

"Es muy importante para el pueblo", ha asegurado este miércoles el alcalde de la localidad en la que entrena el Athletic Club de Bilbao de futbol, Jon Ander Aurrekoetxea. "Creemos que se pueden beneficiar los parados de la localidad" y otro tipo de servicios, "debido a la actividad que va a generar tanto el tránsito de camiones s como de personas en la zona". Lezama está estratégicamente situado junto a la autopista que enlaza Cantabria con Francia y con el sur a través de la AP68 y está a un paso del aeropuerto de Loiu y a 60 kilómetros por autopista de uno de los principales aeropuertos de carga españoles, el de Vitoria-Foronda.

La lonja en la que inicialmente se van a instalar no es demasiado grande, en torno a 2.000 metros, lo que hace pensar que la ubicación no sea la definitiva, aunque este extremo no esté confirmado por la empresa. Según ciertas fuentes Amazon quiere instalarse definitivamente en una parcela de 60.000 metros en una parte de los antiguos terrenos de la exempresa pública Babcock Wilcox, en Trapagaran, Bizkaia.

Pero, al parecer, esa alternativa va demasiado despacio debido a los permisos necesarios para acometer las obras y además requiere de recalificaciones sobre las que ya estarían encima tanto el municipio, como la Diputación de Bizkaia como el Gobierno vasco. En cualquier caso una promotora privada ya ha iniciado los trámites para dar cabida al gigante del comercio digital y a otras empresas interesadas en una parcela de 90.000 metros cuadrados de Babcock, que se encuentra junto a la carretera de Trapagaran y Barakaldo, en la zona de los viejos talleres de calderería. El suelo es industrial y se solicita para actividades logísticas.

El alcalde de Lezama ha explicado que de momento van a empezar a trabajar unas 12 personas, habida cuenta de que ya se han solicitado ese número de candidatos para una empresa de distribución en Lezama. "Y es la única licencia que tenemos en este momento", ha dicho. "Lo que buscamos es que redunde en beneficio de las personas del pueblo, y demostrar a la empresa que se puede confiar en una localidad como Lezama".