El Banco de Inglaterra sube los tipos al mayor nivel desde 2009

El Banco de Inglaterra (BoE) decidió ayer “por unanimidad” subir un cuarto de punto porcentual el tipo de interés de referencia de la libra, que pasará así a situarse en el 0,75%, lo que supone el precio del dinero más elevado en Reino Unido desde febrero de 2009. Se trata de la segunda subida del precio del dinero durante el mandato de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra desde julio de 2013, después de la realizada el pasado mes de noviembre. La institución afirmó que no tiene prisa por subirlos más ante la incertidumbre del Brexit.

Mark Carney, el presidente del Banco de Inglaterra que fue elegido en un proceso selectivo que se abrió con un anuncio en el semanario The Economist, precisó ayer que no se apresurará en acometer nuevas subidas de tipos en el corto plazo. Carney aseguró que “las políticas necesitan caminar, no correr, hasta detenerse” y subrayó que cualquier subida futura será “limitada y gradual”.

“Seguimos reconociendo que las perspectivas económicas podrían verse significativamente influenciadas por la respuesta de hogares, empresas y mercados financieros a la evolución de los acontecimientos relacionados con el proceso de salida de la UE”, avisó. En la mente de todos está el resultado de las negociaciones con Bruselas sobre el Brexit, previsto para marzo de 2019. Los analistas no esperan nuevas subidas de tipos de interés hasta después de esa decisiva fecha.

Sorpresa de algunos inversores

Los analistas de ING señalan que la unanimidad del BoE para elevar los tipos “puede haber pillado a algunos inversores ligeramente con la guardia baja”, y añaden, la creciente dificultad de volver a subir tipos antes de la salida de la Unión Europeo.

El Banco Central de Inglaterra decidió mantener en 10.000 millones de libras esterlinas (11.263 millones de euros) el programa de compra de deuda privada financiado con la emisión de reservas del banco central, así como de continuar con el programa de 435.000 millones de libras esterlinas (489.947 millones de euros) de compra de bonos soberanos.

El Banco de Inglaterra ha señalado que su previsión central contempla una tasa de crecimiento del PIB “alrededor del 1,75% de media durante el horizonte previsto” con un crecimiento de la demanda por encima de su potencial estimado y unas condiciones de financiación que seguirán siendo acomodaticias, aunque algo menos favorables para la actividad del Reino Unido.

“El Comité del Banco de Inglaterra considera que la economía británica cuenta con un grado de holgura muy limitado”, advirtió la entidad en un comunicado, donde destacó que el desempleo es bajo y se prevé que caiga algo más, por lo que la previsión central de la institución apunta a un pequeño margen de exceso de demanda para finales de 2019.